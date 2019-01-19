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Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств

Рева: На жилье для переселенцев выделили в 20 раз меньше средств
11:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр соцполитики Андрей Рева заявил, что профильное министерство выделило в 20 раз меньше средств, чем просили на строительство жилья для переселенцев.

Минсоцполитики не имеет финансовых возможностей строить больше жилья для внутренне перемещенных лиц, поскольку на бюджетный запрос профильного министерства выделили средств в 20 раз меньше, чем просили. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, отвечая на вопросы народных избранников во время часа вопросов к правительству.

"Единственная проблема заключается в том, что на наш бюджетный запрос на 800 млн грн было в конце концов предусмотрено только 40 млн, что в 20 раз меньше. Если вы действительно переживаете за переселенцев, внесите предложение об увеличении финансирования по этой программе", - обратился к депутатам Рева.

В то же время он подчеркнул, что приоритет в получении жилья будут иметь те, кто защищает Украину. "Изыскать сразу средства для одного миллиона 510 тысяч внутренне перемещенных лиц достаточно сложно... И те, кто воюет за нашу страну против сепаратистов, против агрессора, они должны иметь приоритет (в получении жилья - прим. ред.), и в этом году программа будет продлена", - пообещал министр.

Он также проинформировал, что в течение 2017-2018 годов за счет международных доноров было подготовлено и введено в эксплуатацию жилье для почти тысячи семей.

Напомним, Верховная Рада установила мораторий на выселение жильцов общежитий до завершения программы передачи общежитий в собственность территориальных громад. В действующем положении указывается, что этот мораторий действует до 1 января 2022 года. За это решение проголосовал 241 народный депутат из 341

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Все по теме:

Средства, Переселенцы, Внутренне перемещенные лица, Выделение, Андрей Рева, Строительство жилья.
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