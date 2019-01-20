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Местные власти смогут достраивать замороженные дома из бюджета

Местные власти смогут достраивать замороженные дома из бюджета
11:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Минрегион планирует подать в Раду законопроект о борьбе с долгостроями, ведомство предлагает достраивать проблемные объекты за бюджетные деньги.

Покупка новостроек в Украине должна стать менее рисковой. Минрегионстрой планирует в 2019 году подать в Верховную Раду законопроект о борьбе с долгостроями. Вскоре документ подадут на рассмотрение профильного комитета. Сейчас проект находится на финальной стадии разработки.

"Мы провели десяток круглых столов по обсуждению того, как сделать, чтоб проблемных строек не было, как быть с пострадавшими людьми, кто и какую ответственность должен нести. Теперь мы хотим этот законопроект передать в комитет. Скорее всего, в Раду он пойдет как депутатская инициатива, тогда он быстрее реализуется", — отметили в ведомстве.

По словам замминистра, основной посыл документа в том, что вся ответственность за строительство будет возлагаться на тех, кто его разрешил — на местные власти. В законопроекте прописали, что в случае срывов сроков строительства, именно они будут иметь право изымать проблемные объекты и достраивать их либо за бюджетные деньги, либо с привлечением стороннего инвестора.

Сейчас это сделать практически нереально, уверяет чиновник. В документе будет прописано, какие именно дома сможет забирать город. В частности, если уровень готовности объекта будет высоким, то шанс его реанимировать будет намного выше, чем, когда у него будет только залит фундамент.

"По стране несколько десятков проблемных строек. В одном только Киеве есть пара десятков. Нужно понимать, что это ответственность местных органов власти. От позиции мэров городов, их замов, Верховной Рады будет зависеть, как эти вопросы будут решаться", — резюмировал министр.

Напомним, в бюджет города Киева в 2018 году поступило 543 миллиона гривен от застройщиков и заказчиков проектов по строительству и реконструкции объектов на территории столицы. В целом Департамент экономики и инвестиций в 2018 году заключил 270 договоров о долевом участии в создании и развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города Киева на сумму 592 млн грн.

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Все по теме:

Минрегион, Деньги, Завершение строительства, Местный бюджет, Долгострои, Проблемные стройки.
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