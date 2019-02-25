В Украине неофициально работающих граждан планируют лишать права на субсидию

Новости Бизнеса: Министерство социальной политики Украины готовит законопроект о проведении проверок "безработных" получателей субсидий.

В Министерстве социальной политики Украины подготовили законопроект о проведении проверок "безработных" получателей субсидии, чтобы сократить траты на государственную помощь.

По данным, около 30% субсидиантов в Украине могут получать свои субсидии незаконно, так как их доходы не совпадают с теми, что в декларации. Из-за этого Минсоцполитики решило полностью забрать право на субсидию у граждан, которые имеют статус безработных, но работают неофициально или работают за границей, при этом получают высокий доход и имеют все возможности для оплаты коммунальных услуг без ущерба для семейного бюджета.

Благодаря введению таких мер, правительство сможет сохранить до 10 миллиардов гривен из бюджета, которые направлены на государственную помощь населению.

Законопроект подразумевает контроль доходов не только лишь субсидиантов, но и людей пенсионного возраста, стипендиатов и других категорий граждан Украины, получающих льготы.

Также в документе предусматривается создание в Украине Единого социального реестра получателей помощи от государства, где каждому будет присвоен уникальный номер. В список получателей соцпомощи от государства внесут студентов, которые получают стипендии. Их также будут проверять и включать в реестр с последующим присвоением номера.

Напомним, 18 февраля в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект "О верификации и мониторинге социальных выплат". Согласно документу, уполномоченным правительством инспекторам разрешается проверять, законно ли тот или иной гражданин получает свою пенсию, льготу, субсидию или социальную выплату.