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В Украине вступили в действие новые технологии освещения помещений

В Украине вступили в действие новые технологии освещения помещений
13:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министерство жилищно-коммунального хозяйства сообщило, что в помещениях без окон, дневного освещения и электричества, обяжут использовать световоды.

В Украине 28 февраля вступила в действие норма об использовании световодов для естественного освещения помещений, в которых недостаточно естественного света. Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства.

Теперь в помещениях, где нет окон, дневного освещения или возможности проводить электричество, будут использовать световоды, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отметили в министерстве, конструкции некоторых световодов позволяют вообще не использовать электричество, ведь они не только передают свет днем, но и накапливают его для использования вечером.

Такое освещение лучше всего подойдет для энергосберегающего строительства и помещений, где нет окон, дневного освещения или возможности проводить электричество.

Этот способ освещения помещений, добавили в министерстве, впервые начали использовать еще в Древнем Египте. Сейчас этот способ успешно работает за границей, где с помощью световодов освещают школьные классы, больницы, офисные кабинеты, а также склады и помещения военного назначения.

По словам министра ЖКХ, это просто, удобно и позволяет тратить минимум средств на освещение.

"Теперь использование такого решения нормировано и в наших ГСН и я надеюсь, что благодаря этому получит широкое распространение", - отметил он.

По его словам, такие изменения будут способствовать не только экономии на энергозатратах, но и повышению комфорта в помещениях за счет освещения естественным способом.

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Государственные строительные нормы разработаны специалистами ООО "Киевпромэлектропроект" на замену действующим ГСН 2006 года.

Государственные строительные нормы – это обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

Напомним, что Минрегион предложил ввести норму о возможности использования световодов для естественного освещения помещений, где нет возможности обеспечить такое освещение благодаря окнам, еще в августе 2018 года. Тогда замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ отметил, что естественный солнечный свет лучше электрического - ведь он полезен для зрения, повышает настроение и работоспособность, а также визуально увеличивает пространство.

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Все по теме:

Минрегион, Помещение, Нормы ГСН, Без окон, Без дневного освещения, Без электричества, Использование световодов.
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