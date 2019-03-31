В Украине может появиться электронная система в сфере строительства

Новости Бизнеса: В Украине могут внедрить электронную систему в сфере строительства.

В Украине могут внедрить Единую государственную электронную систему в сфере строительства.

Об этом на заседании Комитета по вопросам права "Украинского клуба недвижимости" сообщила Елена Шуляк, руководитель сектора Строительство, член правления Офиса эффективного регулирования.

По ее словам, Министерство регионального развития инициировало соответствующую рабочую группу, которая выработала данное решение.

Шуляк отметила, что Единая государственная система в сфере строительства будет состоять из трех частей.

Первая часть – это "электронный кабинет", вторая –"Реестр строительной деятельности", где будет обрабатываться и храниться вся технологическая информация, а третья – открытая часть для общественности "Публичный портал", где можно будет ознакомится со всей информацией, содержащейся в реестре.

"Данная система, по сути, "уберет" прямое общение застройщика и чиновника, что приведет к более прозрачной деятельности, например, Государственной архитектурно-строительной инспекции. Общественность будет видеть сроки рассмотрения документов, основания для отказов в выдаче разрешения на проведение строительных работ. Электронный кабинет также позволит застройщику без труда и бюрократических проволочек, при необходимости, обжаловать любое решение госорганов", - рассказала она.

По ее мнению, благодаря Единой государственной электронной системе покупатель жилья сможет увидеть всю актуальную информацию об объекте строительства, начиная от получения застройщиком градостроительных условий и ограничений вплоть до введения объекта в эксплуатацию.

Эксперт также сообщила, что внедрить эту систему можно в кратчайшие сроки, если будет политическая воля как Министерства регионального развития, так и народных депутатов.

Электронная система прописана в проекте Закона Украины № 7085 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере градостроения", который включен в повестку дня VIII сессии Верховной Рады Украины. Второе чтение данного законопроекта запланировано на апрель-май.

Предполагается, что после принятия законопроекта электронная система будет запущена в 2 этапа: в течении 1 года заработают функции, связанные с экспертизой проектной документации, получения различного рода сертификатов, проведения техинвентаризации и пр., а второй этап – получение исходных данных, градостроительных условий и ограничений, технических условий – будет запущен в течении 2 лет.

В свою очередь управляющий партнер "Украинского клуба недвижимости" Ольга Соловей отметила, что вопрос прозрачности является одним из наиболее насущных для развития рынка строительства жилья.

Ссылаясь на данные компании Monitor.Estate, эксперт сообщила, что на сегодняшний день суммарно в Киеве, Киевской области, Львове и Одессе около 16% ЖК строятся без разрешений на строительные работы, около 33% жилых комплексов в этих регионах строится без лицензий на стройработы, а более чем 39% ЖК строятся на землях, не предназначенных под жилищное строительство.

Сопредседатель Комитета по вопросам права URE Club, партнер юридической компании KPD Consulting Владислав Кисиль считает, что законопроект предлагает внедрить базовый уровень "диджитализации" разрешительной системы в строительстве.