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В Чернобыле может появится солнечная станция

В Чернобыле может появится солнечная станция
13:33 Сегодня Телеграф

Новости экологии: Проект строительства уже утвержден, а ее строительством займутся партнеры из Испании.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины подтвердили планы возведения второй солнечной электростанции в зоне отчуждения. Средства на реализацию проекта выделят власти Испании в рамках сотрудничества по Киотскому протоколу.

В марте обе стороны уже провели осмотр территории, где планируется возводить объект. Как сообщила директор департамента по вопросам изменения климата Светлана Гринчук, финансирование и сам проект был согласован на заседании совместного украинско-испанского комитета, который контролирует эффективность использования инвестиционных средств. Также она заявила, что подобного рода инвестирование и сотрудничество позволяет развивать Чернобыль, а использование солнечных электростанций сократит уровень парниковых газов.

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Ранее, в 2018 году, в зоне отчуждения уже была запущена фотоэлектростанция. Строение находится в Припяти на промышленной площадке ЧАЭС. Ее годовая продуктивность составляет 1024 МВт*год/рік.

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Все по теме:

Строительство, Инвестор, Экология, Проект, Солнце, План, Энергия, Электростанция.
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