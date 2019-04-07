В Украине изменили правила для ремонтов и реконструкций домов

Новости Бизнеса: Минрегионстрой расширил список строительных работ в стране, для которых не нужно получать разрешение.

В Украине расширили перечень строительных работ, для которых не нужно получать разрешения и все согласовывать. 20 марта 2019 года Кабмин утвердил соответствующее постановление, разработанное Минрегионстроем: "О внесении изменений в перечень строительных работ, при которых не требуются документы, дающие право на их выполнение, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию".

Сразу после публикации, постановление вступит в силу. Прежде всего, документ направлен на объекты, которые уже введены в эксплуатацию, но по каким-то причинам требуют капитального ремонта и технического переоснащения.

Что разрешили

Список того, что не нужно согласовывать выглядит следующим образом:

Можно поменять систему трубопроводов: водоснабжения, теплоснабжения, обустроить дом индивидуальными счетчиками тепла и пр.

Произвести необходимый ремонт кровли, установить современные противопожарные системы, произвести необходимые ремонтные работы по теплоизоляции фасада, кровли, подвала, цокольного этажа, стен в объектах класса последствий СС2 (в пригороде в основном застройка не превышает 9 этажей, что относится к данной категории) и СС3 (многоэтажные здания). Ранее это касалось только малоэтажной застройки класса СС1.

Изменить устройство придомовой территории. Например, провести реконструкцию детских и спортивных площадок, построить спецплощадку для выгула животных.

Что это значит на практике

Благодаря этому документу, любые ремонтные работы, которые не касаются изменения несущих конструкций, можно производить достаточно быстро без излишних бюрократических процедур. Прежде всего, говорят строители, упрощается процесс ремонта и частичной реконструкции устаревших зданий. Хотя либерализация не распространяется на памятники архитектуры и зодчества.

Напомним, в Украине запустили реестр, с помощью которого можно отслеживать информацию о недвижимости. Об этом сообщается на сайте сервиса Опендатабот. В открытом доступе будут договора купли-продажи, договора мены, дарение, наследственный договор, приватизация жилья государственной или коммунальной собственности.