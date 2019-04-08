За долг более 340 гривен должников за коммуналку будут лишать субсидии

Новости Бизнеса: Правительство в связи с завершением отопительного сезона проведет онлайн проверки субсидиантов на наличие задолженности и получения неофициальных доходов.

Кабинет министров Украины заявил о намерении провести очередные проверки всех получателей субсидии в связи с завершением отопительного сезона.

В планах правительства проверить каждое домовладение, которому предоставлялась субсидия. Сообщается, что представители социальных служб будут особое внимание обращать на наличие задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на существование неофициальных дополнительных доходов.

Отмечается, что в случае, если будет установлено, что субсидиант получает дополнительный доход, но не платит вовремя за полученные коммунальные услуги, его лишат субсидии.

Планируется, что если будет задолженность более 340 гривен, субсидии будут лишать. По информации, проверки будут проводиться онлайн-методом, инспекторы по домам ходить не будут. Ранее сообщалось, что в мае субсидию на лето автоматически пересчитают трем миллионам домохозяйств. В остальных случаях, украинцам следует обновить заявление и декларацию о доходах.