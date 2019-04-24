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В Минсоцполитики сообщили, повлияют ли на субсидии "сомнительные" долги

В Минсоцполитики сообщили, повлияют ли на субсидии "сомнительные" долги
16:05 Сегодня Телеграф www.msp.gov.ua Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В Минсоцполитики заявили, что незаконные доначисления в платежках за природный газ не повлияют на переназначение субсидии с 1 мая.

Министерство социальной политики Украины успокоило украинцев, что незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям не будут учитываться при переназначении субсидии с 1 мая на новый период.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято с учетом позиции НКРЭКУ о неправомерности действий операторов газораспределительных сетей в Постановлении КМУ № 848. В частности, в документе предусмотрено переназначение субсидий при существовании сомнительного долга за газ.

Отмечается, что с недавнего времени субсидианты начали жаловаться, что  получают платежки со значительными долгами. При этом, откуда взялись суммы непонятно, поскольку они вовремя рассчитываются за потребленный их домохозяйством газ. В связи с этим, по предложению Минсоцполитики правительство приняло решение не учитывать эти "сомнительные" долги.

В Минсоцполитики отметили, что уже в мае согласно Постановлению КМУ №848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. Согласно полученной информации, субсидии и будут переназначать.

В Госстате отметили, что сумма субсидий на коммуналку выросла почти на 40%

В ведомстве напомнили, что те семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на получение субсидии наличными. В случае, если у граждан имеются долги за потребляемый ими газ, их переведут на безналичную форму монетизации. При этом, долги сомнительного происхождения ни в первом, ни во втором случае не будут влиять на процесс переназначения субсидий.

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Все по теме:

Минсоцполитики, Долги, Природный газ, НКРЭКУ, Доначисления, Переназначение субсидии, Незаконные доначисления.
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