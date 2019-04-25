В КГГА сообщили о планах по застройке заброшенных промзон столицы

Новости Бизнеса: Власти Киева планируют застроить заброшенные промзоны, в частности уже разработана документация по 40,5 га на Печерске.

Власти Киева планируют застроить заброшенные промышленные территории.

Об этом заявил директор столичного Департамента градостроительства и архитектуры Александр Свистунов, сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

"Киев сейчас переживает тот этап развития, который крупные города Европы прошли 20-30 лет назад, а именно: прагматического использования заброшенных промышленных территорий. Современное производство не требует столь большой площади, и зачастую вообще выносится за город, поэтому мы эффективно будем распоряжаться освободившимися участками", - сказал Свистунов.

По его словам, по заказу Департамента, коммунальная организация "Институт Генерального плана г. Киева" разработала соответствующую обновленную документацию, в частности относительно территорий Печерска. Эти проектные материалы были отправлены на рассмотрение в Департамент охраны культурного наследия. "Профильный департамент сделал корректировки в своей части и предоставил положительные заключения по проекту", - сообщил Свистунов.

Он заверил, что специалисты и общественность могут предоставлять свои замечания к проектам.

"Есть установленный законом срок, и мы будем принимать эти замечания и максимально учитывать их в проекте градостроительной документации... Без обсуждения с общественностью мы ни в коем случае не допустим проект к следующему этапу", - отметил Свистунов.

В свою очередь муниципальное издание "Вечерний Киев" сообщило, что сейчас идет обсуждение детального плана территории в границах улиц Большой Васильковской, Академика Филатова, Анри Барбюса, Тверской и бульвара Дружбы народов в Печерском районе. На рассмотрение киевлян ДПТ вынесен до 10 мая. Он охватывает территорию площадью 40,5 га, которую предлагают застроить жильем.

"Участок будущей застройки - это деградированные территории промышленных предприятий, которые прекратили или перепрофилировали свою деятельность. На их месте предлагается построить секционные жилые сооружения высотой от 9 до 24 этажей, отдельные односекционные дома - 30-31-этажные. Все они будут иметь подземные паркинги", - пишет издание.

Отмечается, что помещения общественного назначения будут встроенными в первые этажи жилых сооружений или встроенно-пристроенные.