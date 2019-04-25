В Киеве хотят увеличить штрафы за загрязнение населенных пунктов

Новости Украины: Депутаты поддержали проект обращения в Верховную Раду Украины по урегулированию проблемного вопроса выбрасывания отходов в ненадлежащих местах.

Киевский городской совет предложит парламенту увеличить штрафы за загрязнение населенных пунктов, сообщила пресс-служба Киевсовета.

"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам экологической политики депутаты поддержали проект обращения в Верховную Раду Украины по урегулированию проблемного вопроса выбрасывания отходов в ненадлежащих местах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выброс мусора в не предназначенных для этого местах стал серьезной проблемой, а органы местного самоуправления не в состоянии самостоятельно решить этот вопрос.

"Размеры штрафов и механизм их наложения, являются недостаточно действенными. Это необходимо совершенствовать на законодательном уровне. Поэтому мы хотим призвать Верховную Раду ускорить принятие законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно выброса отходов в неположенных местах)", - отметил инициатор проекта решения, депутат Киевсовета Максим Борозенец.

По его словам, это усилит ответственность тех, кто засоряет город и страну. Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.