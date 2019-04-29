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В Киеве продолжается строительство 24-этажной высотки для пограничников

В Киеве продолжается строительство 24-этажной высотки для пограничников
18:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Бизнеса: В Киеве продолжается строительство 24-этажного дома, в которм будут размещены 160 квартир для сотрудников Госпогранслужбы.

В Киеве, вероятно ко Дню независимости Украины, Госпогранслужба планирует сдать для пограничников 24-этажный дом с 160-ю квартирами и заложить фундамент еще для двух домов. Об этом сообщил глава ГПСУ Петр Цыгикал, передает  пресс-служба пограничного ведомства.

"Сейчас в Госпогранслужбе строится 24 объекта... Сейчас мы сдаем квартиры в разных городах Украины. Так, жилье получили в Сумах, Хмельницком и Херсоне, кроме того, дополнительно закупаем квартиры", - рассказал Цыгикал.

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По словам Цыгикала, в столице, вероятно ко Дню независимости Украины, ГПСУ планирует сдать для пограничников 24-этажный дом с 160-ю квартирами и заложить фундамент еще для двух домов, добавили в ведомстве.

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Киев, Строительство, Сотрудники, ГПСУ, Жилой дом, День независимости Украины.
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