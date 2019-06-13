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Украина поднялась на 30-е место в мире по получению разрешений на строительство

Украина поднялась на 30-е место в мире по получению разрешений на строительство
20:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса: По мнению Doing Business, Украина поднялась на 110 позиций по получению разрешений на строительство.

За последние два года Украина поднялась в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство" с 140-го места на 30-тое.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на заместителя министра Льва Парцхаладзе.

"За два года мы поднялись в рейтинге Doing Business по получению разрешений на строительство на 30-е место из 140-го места", – отметил Парцхаладзе.

Он добавил, что процедура получения разрешений на строительство сейчас в Украине является упрощенной и предусматривает 5 этапов вместо 55, которые были ранее, а срок ожидания таких разрешений сокращен до 60 дней.

По словам Парцхаладзе, войти в десятку лучших в рейтинге Doing Business по строительным показателем Украине мешает наличие паевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта, которое несет в себе определенные коррупционные риски.

"Следовательно, по статистике, за прошлый год в государственный бюджет должно было поступить 3,5 млрд грн паевого участия. По факту поступило около 1 млрд грн, и лишь 1% этих средств был использован по целевому назначению", - подчеркнул заместитель министра.

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Он добавил, что сейчас система долевого участия Украине не работает так, как это предусмотрено законодательством, поэтому ее нужно отменить.

Как известно, рейтинг Всемирного банка Doing Business ежегодно составляется на основе анализа простоты ведения предпринимательской деятельности в 190 странах мира. В последней публикации общего рейтинга Doing Business-2019 Украина улучшила свою позицию, поднявшись с 76-й строчки на 71-ю среди 190 стран.

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Строительство, Минрегиона, Doing Business, Лев Парцхаладзе.
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