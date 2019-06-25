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Лавренюк: До конца года мы должны завершить строительство КППВ "Чонгар"

Лавренюк: До конца года мы должны завершить строительство КППВ "Чонгар"
10:13 Сегодня Телеграф Фото: mtu.gov.ua

Новости Бизнеса: В Министерстве инфраструктуры объявили о планах относительно строительства временных пунктов пропуска для автомобильных средств.

Тендер в августе на строительство КППВ "Чонгар" и завершение проекта до конца 2019 года - такие планы хотят реализовать в Министерстве инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, вчера, 24 июня, прошло совещание во главе с заместителем Министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, во время которой были затронуты вопросы строительства временных пропускных пунктов между материковой Украиной и АР Крым. В планах ведомства - обновить не только "Чонгар", но и "Каланчак", а также создать зоны сервисного обслуживания.

График работ уже есть, и согласно ему проект строительства пунктов пропуска должен быть завершен уже в этом году. "Если будем идти по запланированному графику, до конца 2019 года мы должны завершить строительство временного пункта пропуска КППВ "Чонгар"", - сказал Лавренюк.

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После проверки пройденных этапов, замминистра инфраструктуры подчеркнул, что уже в августе станет возможным объявить тендеры и определиться с подрядчиком, который возьмется за строительство "Чонгара".

Также Юрий Лавренюк добавил, что кроме подготовки документации рассматривает возможность привлечения инвестиционных вливаний в строительство сервисных зон вокруг пунктов пропуска. Такой вариант позволит ускорить процесс строительства.

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Все по теме:

Строительство, Крым, Каланчак, Чонгар, КППВ, Юрий Лавренюк, Сервисная зона.
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