Правительством установлен предельный тариф на горячую воду для населения

Новости Бизнеса: Кабмин установил предельный тариф на горячую воду для населения в размере 83.66 грн за 1м3 - при наличии полотенцесушителей и 75,74 грн без него.

Кабинет министров Украины установил предельный тариф на горячую воду для населения. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на странице в Facebook.

"Еще одно важное решение правительства Владимира Гройсмана сегодня - установлен предельный тариф на горячую воду для населения", - отметил Петренко.

В частности, как добавил министр, установлено 83.66 грн за 1м3 - при наличии полотенцесушителей и подключения их к системам снабжения горячей воды и 75.74 грн за 1м3 - при отсутствии полотенцесушителей.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров установил ограничение предельной стоимости тепла на уровне 1400 грн за гигакалорию, это экономически обоснованная цена исходя из цены газа. Эта сумма ликвидирует схемы намеренного завышения цен на тепло и горячую воду местными коммунальными предприятиями.