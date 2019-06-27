Бывшая супруга Дональда Трампа рассталась с молодым мужем

Новости шоу бизнеса: Сердце Иваны Трамп снова свободно.

70-летняя Ивана Трамп, бывшая супруга президента США Дональда Трампа и мать его троих старших детей, сообщила изданию Page Six, что рассталась с возлюбленным.

С итальянским актером Россано Рубиконди, который младше ее на 23 года, она была вместе более 15 лет. В 2008 году пара поженилась в Мар-а-Лаго, потратив 3 миллиона долларов на свадебную церемонию, а через год - влюбленные расстались. Через несколько лет они решили возобновить отношения, но, как стало известно сегодня, теперь им вновь подошел конец.

"Я снова свободная женщина. У меня есть возможность делать, что я хочу и с кем я хочу. Я могу вести тот образ жизни, который сама желаю". Наши жизни просто пошли своим чередом. Россано много времени проводит в Италии, а я в Нью-Йорке, Майами и Сен-Тропе. Он должен работать и не может быть там. Отношения на расстоянии не работают. Но наше расставание было мирным,- поделилась подробностями Ивана.

Незадолго до расставания СМИ сообщали о планах Иваны открыть пиццерию в Нью-Йорке и назвать ее Rossano to Go. Очевидно, проект не будет реализован. Россано Рубиконди был четвертым мужем Иваны после австрийского агента по недвижимости Альфреда Уинклмайра, Дональда Трампа и бизнесмена Риккардо Маццукелли.

"Я не хочу больше замуж. С меня довольно. У меня трое детей и много внуков. Я хочу быть свободной. Я даже не хочу ни с кем встречаться, мне достаточно того, что у меня много мужчин, с которыми я могу обедать и ужинать. У меня впереди невероятное лето",- сообщила Ивана о планах отправиться на оставшиеся месяцы лета в Сен-Тропе.