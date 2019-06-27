Скачать
Пятница, 28.06.2019
Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски
Итоги 27 июня: Зеленский против МИД, Медведчук и пленные, газовые риски
Правительство Дании возглавит самый молодой в истории премьер
Правительство Дании возглавит самый молодой в истории премьер
Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения от Испании
Женская сборная Украины стартовала на Евробаскете с поражения от Испании
Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
Приметы и обряды на 28 июня - День Фита

Бывшая супруга Дональда Трампа рассталась с молодым мужем

Бывшая супруга Дональда Трампа рассталась с молодым мужем
22:16 Чт, 27 Июнь 2019 Телеграф glavcom.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса: Сердце Иваны Трамп снова свободно.

70-летняя Ивана Трамп, бывшая супруга президента США Дональда Трампа и мать его троих старших детей, сообщила изданию Page Six, что рассталась с возлюбленным.

С итальянским актером Россано Рубиконди, который младше ее на 23 года, она была вместе более 15 лет. В 2008 году пара поженилась в Мар-а-Лаго, потратив 3 миллиона долларов на свадебную церемонию, а через год - влюбленные расстались. Через несколько лет они решили возобновить отношения, но, как стало известно сегодня, теперь им вновь подошел конец.

"Я снова свободная женщина. У меня есть возможность делать, что я хочу и с кем я хочу. Я могу вести тот образ жизни, который сама желаю". Наши жизни просто пошли своим чередом. Россано много времени проводит в Италии, а я в Нью-Йорке, Майами и Сен-Тропе. Он должен работать и не может быть там. Отношения на расстоянии не работают. Но наше расставание было мирным,- поделилась подробностями Ивана.

Цветущая Ким Кэтролл посетила светское мероприятие в роскошном платье

Незадолго до расставания СМИ сообщали о планах Иваны открыть пиццерию в Нью-Йорке и назвать ее Rossano to Go. Очевидно, проект не будет реализован. Россано Рубиконди был четвертым мужем Иваны после австрийского агента по недвижимости Альфреда Уинклмайра, Дональда Трампа и бизнесмена Риккардо Маццукелли.

"Я не хочу больше замуж. С меня довольно. У меня трое детей и много внуков. Я хочу быть свободной. Я даже не хочу ни с кем встречаться, мне достаточно того, что у меня много мужчин, с которыми я могу обедать и ужинать. У меня впереди невероятное лето",- сообщила Ивана о планах отправиться на оставшиеся месяцы лета в Сен-Тропе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Развод, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Ивана Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 Зеленский уволил главу Днепропетровской области
03 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
04 Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
05 Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Абхазия закрыла границу с Грузией
Абхазия закрыла границу с Грузией
США помогут НАТО отвечать на угрозы РФ
США помогут НАТО отвечать на угрозы РФ
Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком
Рецепт дня: суп-пюре из кабачка с чесноком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь