Цветущая Ким Кэтролл посетила светское мероприятие в роскошном платье

Ким Кэтролл запомнилась многим телезрителям по сериалу "Секс в большом городе", где она сыграла сексапильную блондинку Саманту Джонс. Сейчас 62-летняя актриса не так часто снимается и выходит в свет, так что многие поклонники уже забыли, как выглядит их кумир.

На днях она напомнила о себе, посетив вечеринку Midsummer Party в Лондоне. На ковровой дорожке Ким позировала в ярком платье The Fold и босоножках на шпильке. Интернет-пользователи не сразу узнали актрису. На ее лице появились морщинки, а сквозь окрашенные волосы проглядывается седина.

Кстати, фанаты не увидят Ким Кэтролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", который выйдет на экраны в 2020 году. Актриса отказалась от съемок в проекте еще 2 года назад, спровоцировав настоящий скандал. Ее коллеги по съемочной площадке были возмущены таким решением актрисы, а поклонники забрасывали гневными письмами. Вероятно, создатели сериала не будут искать Ким замену, а просто объявят о смерти ее персонажа.

A lovely evening for a theatre close to my heart. @oldvictheatre pic.twitter.com/t17M3zx31H

— Kim Cattrall (@KimCattrall) 23 июня 2019 г.