Скачать
Четверг, 27.06.2019
Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Климкин заявил, что в деле моряков у Зеленского попались на ловушку РФ
Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации
Украина развивает оборонную реформу с НАТО: отчет делегации
Украинка Хавалджи завоевала "серебро" Европейских игр-2019
Украинка Хавалджи завоевала "серебро" Европейских игр-2019
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции

Цветущая Ким Кэтролл посетила светское мероприятие в роскошном платье

Цветущая Ким Кэтролл посетила светское мероприятие в роскошном платье
20:34 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В сети обсуждают, как изменилась звезда сериала "Секс в большом городе". Сейчас актрисе уже 62 года.

Ким Кэтролл запомнилась многим телезрителям по сериалу "Секс в большом городе", где она сыграла сексапильную блондинку Саманту Джонс. Сейчас 62-летняя актриса не так часто снимается и выходит в свет, так что многие поклонники уже забыли, как выглядит их кумир.

На днях она напомнила о себе, посетив вечеринку Midsummer Party в Лондоне. На ковровой дорожке Ким позировала в ярком платье The Fold и босоножках на шпильке. Интернет-пользователи не сразу узнали актрису. На ее лице появились морщинки, а сквозь окрашенные волосы проглядывается седина.

Кстати, фанаты не увидят Ким Кэтролл в продолжении сериала "Секс в большом городе", который выйдет на экраны в 2020 году. Актриса отказалась от съемок в проекте еще 2 года назад, спровоцировав настоящий скандал. Ее коллеги по съемочной площадке были возмущены таким решением актрисы, а поклонники забрасывали гневными письмами. Вероятно, создатели сериала не будут искать Ким замену, а просто объявят о смерти ее персонажа.

Жених Дженнифер Лопес поссорился с Кайли Дженнер: детали

Кэтролл враждебно настроена не только к сериалу, но и к бывшим коллегам - Кристин Дэвис, Синтии Никсон и Саре Джессике Паркер. Актриса не раз говорила о том, что никакие дружеские отношения с исполнителями других ролей ее не связывают. Более того, с Сарой Джессикой Паркер звезда даже успела поругаться из-за гонорара. Ким не понравилось, что ее коллеге заплатили гораздо больше, чем ей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Американская актриса, Ким Кэтролл, Секс в большом городе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 Приметы и обряды на 27 июня - Елисеев день
03 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
04 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
05 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
ЕС объявил о продлении антироссийских санкций
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Предприятия по итогам мая должны украинцам 2,7 млрд грн
Балух объявил новую голодовку, требует допустить к нему консула
Балух объявил новую голодовку
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Афиша интересных событий в Украине на 29-30 июня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь