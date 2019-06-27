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Жених Дженнифер Лопес поссорился с Кайли Дженнер: детали

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Жених Дженнифер Лопес поссорился с Кайли Дженнер: детали
17:44 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: С Met Gala прошло почти два месяца, а звезды и журналисты продолжают обсуждать модное мероприятие.

На днях в спор вступили Кайли Дженнер и возлюбленный Дженнифер Лопес Алекс Родригес. Спортсмен рассказал изданию Sports Illustrated, что, сидя с ним за одним столом, реалити-звезда хвасталась своим статусом миллиардера. Но оказалось, что сама Дженнер все запомнила иначе.

"У нас был прекрасный стол. С нами сидели сестры Дженнер. Кайли рассказывала об Instagram, своей помаде и о том, насколько она богата", - рассказал о своем вечере на Met Gala Алекс Родригес.

Реалити-звезда прочитала о его интервью в Twitter и дала собственные показания. "Нет, не говорила. Мы обсуждали только "Игру престолов"", - написала Дженнер.Родригес не стал развивать дискуссию и вместо этого ответил: "Боже мой, верно, Кайли! Это я говорил с тобой о тебе, твоей косметике и о том, как сильно девочки тебя любят".

В комментариях одни пользователи решили, что эта ситуация довольно неловкая, а другие предположили, что сообщение спортсмена полно сарказма.

Кайли Дженнер

Семейство Кардашьян

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Напомним, в марте Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes. Реалити-звезда обошла Марка Цукерберга и призналась, что ожидала этого. В интервью звезда заявила, что хоть ей повезло иметь обширную площадку в социальных сетях, она добилась всего самостоятельно, с чем не согласились многие другие. Британский журналист Пирс Морган и вовсе сказал, что без секс-видео Ким о семействе Кардашьян никто бы не знал.

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