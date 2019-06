Жених Дженнифер Лопес поссорился с Кайли Дженнер: детали

На днях в спор вступили Кайли Дженнер и возлюбленный Дженнифер Лопес Алекс Родригес. Спортсмен рассказал изданию Sports Illustrated, что, сидя с ним за одним столом, реалити-звезда хвасталась своим статусом миллиардера. Но оказалось, что сама Дженнер все запомнила иначе.

"У нас был прекрасный стол. С нами сидели сестры Дженнер. Кайли рассказывала об Instagram, своей помаде и о том, насколько она богата", - рассказал о своем вечере на Met Gala Алекс Родригес.

Реалити-звезда прочитала о его интервью в Twitter и дала собственные показания. "Нет, не говорила. Мы обсуждали только "Игру престолов"", - написала Дженнер.Родригес не стал развивать дискуссию и вместо этого ответил: "Боже мой, верно, Кайли! Это я говорил с тобой о тебе, твоей косметике и о том, как сильно девочки тебя любят".

OMG that’s right @KylieJenner!! It was me talking about you and your makeup line and how much my girls love you. #GOT #respect #alllove https://t.co/WjhoBMWeq6

— Alex Rodriguez (@AROD) 26 июня 2019 г.