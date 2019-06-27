Жених Дженнифер Лопес поссорился с Кайли Дженнер: детали

На днях в спор вступили Кайли Дженнер и возлюбленный Дженнифер Лопес Алекс Родригес. Спортсмен рассказал изданию Sports Illustrated, что, сидя с ним за одним столом, реалити-звезда хвасталась своим статусом миллиардера. Но оказалось, что сама Дженнер все запомнила иначе.
"У нас был прекрасный стол. С нами сидели сестры Дженнер. Кайли рассказывала об Instagram, своей помаде и о том, насколько она богата", - рассказал о своем вечере на Met Gala Алекс Родригес.
Реалити-звезда прочитала о его интервью в Twitter и дала собственные показания. "Нет, не говорила. Мы обсуждали только "Игру престолов"", - написала Дженнер.Родригес не стал развивать дискуссию и вместо этого ответил: "Боже мой, верно, Кайли! Это я говорил с тобой о тебе, твоей косметике и о том, как сильно девочки тебя любят".
OMG that’s right @KylieJenner!! It was me talking about you and your makeup line and how much my girls love you. #GOT #respect #alllove https://t.co/WjhoBMWeq6
— Alex Rodriguez (@AROD) 26 июня 2019 г.
В комментариях одни пользователи решили, что эта ситуация довольно неловкая, а другие предположили, что сообщение спортсмена полно сарказма.
Кайли Дженнер
Семейство Кардашьян
Напомним, в марте Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории по версии Forbes. Реалити-звезда обошла Марка Цукерберга и призналась, что ожидала этого. В интервью звезда заявила, что хоть ей повезло иметь обширную площадку в социальных сетях, она добилась всего самостоятельно, с чем не согласились многие другие. Британский журналист Пирс Морган и вовсе сказал, что без секс-видео Ким о семействе Кардашьян никто бы не знал.