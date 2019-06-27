Карли Клосс откровенно прокомментировала слухи о своей беременности

Новости шоу бизнеса: Новоиспеченная жена решила с юмором ответить на вопрос поклонников.

Знаменитая модель из США Карли Клосс, которая 18 октября 2018 года узаконила свои отношения с Джаредом Кушнером – братом мужа Иванки Трамп (дочери Дональда Трампа), устроила вторую свадьбу. Впоследствии влюбленные опубликовали совместные снимки на своих страницах в Instagram.

Одной из фотографий стал момент, где Карли Клосс танцует с Джошуа Кушнером. На трогательном снимке супруги нежно смотрят друг на друга.

Зато пользователи в комментариях обратили внимание на округлый живот модели и поинтересовались, не беременна ли она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Lean on me Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss) 25 Июн 2019 в 10:46 PDT

"Не беременна. Всего лишь любовь к картошке фри", – ответила звезда.

Как сообщалось ранее, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности.