Развод - не помеха: Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: Пока фанаты звездной пары Каминких грустят о разводе любимчиков, Слава Каминская продолжает выкладывать соблазнительные фотографии.

В этот раз солистка украинской группы "НеАнгелы" опубликовала горячий снимок.

На фотографии видно, что Слава Каминская запечатлена в ярком, красном леопардовом купальнике, в котором фигура певицы выглядит очень аппетитно. Звезду окружает кристально чистая вода.

При этом Каминская подписала снимок иронической формулировкой, так как поклонники, из-за последних событий, видят в каждом снимке Каминской "грустный отпечаток": "Коль грусть видна вам сквозь очки, тогда вам в ленту попа в грустном леопарде".

Подписчики поддержали украинскую певицу: "Славочка!!! Покажи им всем лучше ФИГУ! Чтобы не лезли, куда не надо", "Главное какое настроение в душе, а не фото в Инстаграм", "С чего люди взяли, что у вас грусть… Вы оба стали свободны, вы две очень сильные личности и я думаю вам вдвоем было сложнее и намного грустнее".