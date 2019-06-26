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Среда, 26.06.2019
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Хореограф Алена Шоптенко кардинально сменила имидж

Хореограф Алена Шоптенко кардинально сменила имидж
15:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Теперь Шоптенко больше предпочитает нежные платье, чем обтягивающие джинсы и футболки.

Танцовщица Алена Шоптенко призналась, как рождения ребенка повлияло на ее внешний вид.

Алена Шоптенко впервые стала мамой в августе 2018 года. Звезда "Танців з зірками" довольно быстро вернулась к активному образу жизни и уже давно радует своих подписчиков в Instagram фотографиями с тренировок и с малышом – Алексеем. А спустя год, Шоптенко наконец то поведала о том, как же повлияли беременность и рождение сына на ее жизнь.

Сегодня, 26 июня, Алена выложила в Сеть новую фотографию со съемки в светло-розовом платье и призналась, что все-таки после родов у нее очень сильно поменялся вкус в одежде. Сама она про это пишет так: 

 
 
 
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А я ведь не верила, когда мне говорили, что после рождения ребёнка сильно меняется вкус в одежде Я была убеждена, что спорт шик навсегда останется в моем сердце и девочковые платья в цветочек вместе с кружевом вряд ли когда-нибудь станут частью моего гардероба. Но перебирая свой гардероб на днях, складывая очередные джинсы и футболки, я поняла, что испытываю острую потребность в платьях! Любых! В цветочек, однотонных, длинных, летящих, коротких, с рюшами и, внимание, розовых Не знаю гормоны это или приход женственности, но мне необходима ваша помощь! Сдавайте свои места с платьями и подобной девочковой одеждой Отечественный производитель приветствуется

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Алена Шоптенко показала чувственное фото с мужем

"Я была убеждена, что спорт шик навсегда останется в моем сердце и девочковые платья в цветочек вместе с кружевом вряд ли когда-нибудь станут частью моего гардероба.Но перебирая свой гардероб на днях, складывая очередные джинсы и футболки, я поняла, что испытываю острую потребность в платьях! Любых! В цветочек, однотонных, длинных, летящих, коротких, с рюшами и, внимание, розовых .Не знаю гормоны это или приход женственности".

Поклонникам чемпионки мира это явно по душе, и они уже начали оставлять свои комплименты под публикацией: "Вам очень идет", "Мощно", "Очень красиво". Так же фанаты советуют Алене, где же еще ей можно было бы прикупить для себя новых интересных нарядов.

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Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Образ, Хореограф, Имидж, Алена Шоптенко.
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