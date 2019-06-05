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Среда, 05.06.2019
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Алена Шоптенко показала чувственное фото с мужем

Алена Шоптенко показала чувственное фото с мужем
14:22 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На странице в Instagram хореограф опубликовала фото с мужем, а также разместила трогательное послание.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко показала редкий снимок с мужем Алексеем Ивановым.

Алена Шоптенко нередко в интервью рассказывает о супруге Алексее.

"Мы с мужем познакомились в библиотеке. Это очень милая и трогательная история, но сейчас не об этом. Разве что уточню, что эта библиотека принадлежала моему мужу. Это единственная бесплатная частная библиотека в стране и один из самых любимых и громких проектов Алексея. Это место для людей, для их развития и интеллектуального отдыха. Место, в котором всегда можно было найти нужные книги и каждый день становиться лучше.

Сегодня Алексей объявил о закрытии библиотеки. Увы, на 10-летие нашего знакомства мы не сможем туда прийти и присесть за "тот самый стол". Мне должно быть очень жаль, ведь для меня это личное. Но мне не жаль, а радостно, потому что муж закрывает этот проект, чтобы открыть в июле новую библиотеку. Еще лучше и еще больше. 

 
 
 
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Мы с мужем познакомились в библиотеке. Это очень милая и трогательная история, но сейчас не об этом. Разве что уточню, что эта библиотека принадлежала моему мужу @be.botan - единственная бесплатная частная библиотека в стране и один из самых любимых и громких проектов @kzmr_mlvch. Это место для людей, для их развития и интеллектуального отдыха. Место, в котором всегда можно было найти нужные книги и каждый день становиться лучше. Сегодня @kzmr_mlvch объявил о закрытии библиотеки. Увы, на 10-летие нашего с @kzmr_mlvch знакомства мы не сможем туда прийти и присесть за «тот самый стол». Мне должно быть очень жаль, ведь для меня это личное. Но мне не жаль, а радостно, потому что муж закрывает этот проект, чтобы открыть в июле новую библиотеку. Ещё лучше и ещё больше. Я горжусь тобой, муж! Горжусь, что ты создаешь проекты «для людей» и никогда не сдаешься! Люблю тебя! И знаю, что любой конец – это начало чего-то нового. Скоро открывается @da.budet.svet

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

"Моя большая гордость": Алена Шоптенко поздравила дедушку с 100-летием

Я горжусь тобой, муж! Горжусь, что ты создаешь проекты "для людей" и никогда не сдаешься! Люблю тебя! И знаю, что любой конец – это начало чего-то нового".

Как сообщалось ранее, в рамках 72-го Международного Каннского кинофестиваля, который продлится во Франции до 26 мая, на красной дорожке покрасувались известные украинки. В частности, номинантка премии World Bloggers Awards Анна Андрес, продюсер Мария Гражина Чаплин, дизайнер Екатерина Сильченко и хореограф Алена Шоптенко.

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Знаменитости, Хореограф, Алена Шоптенко, Муж Алены Шоптенко, Алена Шоптенко и муж.
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