Алена Шоптенко показала чувственное фото с мужем

Новости шоу бизнеса: На странице в Instagram хореограф опубликовала фото с мужем, а также разместила трогательное послание.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко показала редкий снимок с мужем Алексеем Ивановым.

Алена Шоптенко нередко в интервью рассказывает о супруге Алексее.

"Мы с мужем познакомились в библиотеке. Это очень милая и трогательная история, но сейчас не об этом. Разве что уточню, что эта библиотека принадлежала моему мужу. Это единственная бесплатная частная библиотека в стране и один из самых любимых и громких проектов Алексея. Это место для людей, для их развития и интеллектуального отдыха. Место, в котором всегда можно было найти нужные книги и каждый день становиться лучше.

Сегодня Алексей объявил о закрытии библиотеки. Увы, на 10-летие нашего знакомства мы не сможем туда прийти и присесть за "тот самый стол". Мне должно быть очень жаль, ведь для меня это личное. Но мне не жаль, а радостно, потому что муж закрывает этот проект, чтобы открыть в июле новую библиотеку. Еще лучше и еще больше.

Я горжусь тобой, муж! Горжусь, что ты создаешь проекты "для людей" и никогда не сдаешься! Люблю тебя! И знаю, что любой конец – это начало чего-то нового".

Как сообщалось ранее, в рамках 72-го Международного Каннского кинофестиваля, который продлится во Франции до 26 мая, на красной дорожке покрасувались известные украинки. В частности, номинантка премии World Bloggers Awards Анна Андрес, продюсер Мария Гражина Чаплин, дизайнер Екатерина Сильченко и хореограф Алена Шоптенко.