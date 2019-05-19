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Канны 2019: Елена Шоптенко покрасовалась на красной дорожке

Канны 2019: Елена Шоптенко покрасовалась на красной дорожке
22:31 Вс, 19 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Гостями мероприятия стали голливудские актеры и режиссеры, которые представили свои работы. Среди приглашенных была и украинская хореограф Елена Шоптенко.

В рамках 72-го Международного Каннского кинофестиваля, который продлится во Франции до 26 мая, на красной дорожке покрасувались известные украинки. В частности, номинантка премии World Bloggers Awards Анна Андрес, продюсер Мария Гражина Чаплин, дизайнер Екатерина Сильченко и хореограф Алена Шоптенко.

Каждая из украинских красавиц продемонстрировала изысканные образы перед фотографами. А вот звездная мамочка Елена Шоптенко похвасталась двумя эффектными нарядами. Сначала певица предстала в оранжево-черном платье, в котором подчеркнула свою стройную фигуру. В таком образе Алена Шоптенко приняла участие в фотосессии для l'Oreal.

 
 
 
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День начался очень рано! И почти весь прошел не на той-самой-красной-дорожке, а на красных ступеньках L'Oréal Paris Studio, которые @lorealmakeup построил на 72 Каннском кинофестивале. Во время фотосета Worth it Stairs Pictures было много первоклассной косметики, шуток, вспышек фотокамер и немного трудностей перевода. Отлично поиграли с французскими фотографами в «крокодила» и пообщались на разных языках, в том числе на языке танца. Ощущения невероятные. Если это была работа, то каким же будет вечернее веселье? С трепетом приехали на красную дорожку. Ту самую. #lorealparisukraine #festivaldecannes2019ua

Допис, поширений ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

"День начался очень рано! И почти весь прошел не на красной дорожке, а на лестнице l'oréal Paris Studio. Бренд построил их на 72-м Каннском кинофестивале", – рассказала Елена Шоптенко.

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А уже на красной дорожке Каннского фестиваля хореограф показала роскошный образ. Елена Шоптенко надела вечернее платье темно-зеленого цвета, которое дополнила элегантной прической и украшениями. Хореограф охотно позировала перед десятками камер, стоя рядом с дизайнером Екатериной Сильченко. Эта известная модница выбрала белое платье, обнажив свои стройные ноги.

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