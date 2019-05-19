Канны 2019: Елена Шоптенко покрасовалась на красной дорожке

Новости шоу бизнеса: Гостями мероприятия стали голливудские актеры и режиссеры, которые представили свои работы. Среди приглашенных была и украинская хореограф Елена Шоптенко.

В рамках 72-го Международного Каннского кинофестиваля, который продлится во Франции до 26 мая, на красной дорожке покрасувались известные украинки. В частности, номинантка премии World Bloggers Awards Анна Андрес, продюсер Мария Гражина Чаплин, дизайнер Екатерина Сильченко и хореограф Алена Шоптенко.

Каждая из украинских красавиц продемонстрировала изысканные образы перед фотографами. А вот звездная мамочка Елена Шоптенко похвасталась двумя эффектными нарядами. Сначала певица предстала в оранжево-черном платье, в котором подчеркнула свою стройную фигуру. В таком образе Алена Шоптенко приняла участие в фотосессии для l'Oreal.

"День начался очень рано! И почти весь прошел не на красной дорожке, а на лестнице l'oréal Paris Studio. Бренд построил их на 72-м Каннском кинофестивале", – рассказала Елена Шоптенко.

А уже на красной дорожке Каннского фестиваля хореограф показала роскошный образ. Елена Шоптенко надела вечернее платье темно-зеленого цвета, которое дополнила элегантной прической и украшениями. Хореограф охотно позировала перед десятками камер, стоя рядом с дизайнером Екатериной Сильченко. Эта известная модница выбрала белое платье, обнажив свои стройные ноги.