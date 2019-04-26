"Моя большая гордость": Алена Шоптенко поздравила дедушку с 100-летием

Новости шоу бизнеса: Хореограф Алена Шоптенко опубликовала в Instagram совместный снимок со своим дедушкой, которому недавно исполнилось 100 лет! И это просто потрясающе!

31-летняя украинская танцовщица в этот раз просто ошеломила своих поклонников не танцевальными па, не фото с собственным сыночком, и даже не чувственными фотографиями. А снимком со своим дедушкой, поздравлять которого со 100-летием звезда поехала аж на Байкал.

Заодно Елена рассказала, что ей впервые пришлось расстаться с крохотным сынишкой на целых три дня. Хотя и это далось ей нелегко, однако муж Алексей, мама и няня все это время ухаживали за малышом.

"Дело в том, что на прошлой неделе моему дедушке исполнилось 100 лет. 100 лет!!! Так что мы собрались и полетели поздравлять именника на Байкал. Мой дед - моя большая гордость. Ветеран войны, мудрец и настоящий полковник. Я даже представить себе не могу, сколько всего он пережил и перенес, и очень горжусь тем, что в свои сто лет он бодр, сохранил позитивный настрой, по-настоящему любит жизнь и каждый день проживает с удовольствием", - поделилась впечатлениями звезда.

Также хореограф поделилась тем, что действительно захватывает ее в дедушке. Она призналась, что это - дисциплина. Ведь каждое утро он начинает с зарядки, ходит вверх по лестнице так живо, что Елена иногда не может его догнать, и улыбается настолько радостно, что проблемы просто отходят на второй план.

"Он постоянно стремится узнавать что-то новое, так что мы подарили дедушке iPad, и я с удовольствием два дня наблюдала, как он быстро разбирается со всеми новыми функциями и водит пальцами по экрану с запалом тинейджра. Ты наша гордость, наша опора. Еще раз с Днем рождения, дедушка, спасибо, что напоминаешь, что наша жизнь очень интересная", - подписала радостную фотографию Елена.