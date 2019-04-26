Ирина Билык растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном

Новости шоу бизнеса: На днях на странице Ирины Билык в Instagram появилось фото с ее 3-летним Табризом.

Украинская певица Ирина Билык – не только знаменитая артистка, а еще и блогер. В сети звезда публикует закулисье своей работы и кадры из личной жизни.

Ирина Билык в 49 лет умело сочетает свою творческую карьеру с материнством. Звезда при случае делится счастливыми кадрами в сети, которые вызывают шквал позитивных комментариев.

На днях певица показала очередное фото с сыном, на котором показала, как вырос ее 3-летний Табриз. На снимке Ирина Билык нежно держит своего сына, целуя его в голову. При этом маленький Табриз мило улыбается и позирует перед камерой.

На фото не видно мужа певицы – известного фотографа Аслана Ахмадова. Поэтому, вероятно, именно он является автором трогательного снимка.

Как сообщалось ранее, Недавно знаменитую певицу Ирину Билык раскритиковали за внешний вид, после того, как она появилась в эфире шоу "Танцы со звездами". Многие пользователи отметили, что звезда переборщила с пластическими операциями. Свои негативные комментарии они писали под видео выступления Оксаны Марченко, которая, к слову покидает проект из-за травмы.На проект Ирина пришла поддержать давнюю подругу – Марченко.