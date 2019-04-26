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Ирина Билык растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном

Ирина Билык растрогала Сеть милым снимком с маленьким сыном
10:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях на странице Ирины Билык в Instagram появилось фото с ее 3-летним Табризом.

Украинская певица Ирина Билык – не только знаменитая артистка, а еще и блогер. В сети звезда публикует закулисье своей работы и кадры из личной жизни.

Ирина Билык в 49 лет умело сочетает свою творческую карьеру с материнством. Звезда при случае делится счастливыми кадрами в сети, которые вызывают шквал позитивных комментариев. 

На днях певица показала очередное фото с сыном, на котором показала, как вырос ее 3-летний Табриз. На снимке Ирина Билык нежно держит своего сына, целуя его в голову. При этом маленький Табриз мило улыбается и позирует перед камерой. 

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На фото не видно мужа певицы – известного фотографа Аслана Ахмадова. Поэтому, вероятно, именно он является автором трогательного снимка.

Как сообщалось ранее, Недавно знаменитую певицу Ирину Билык раскритиковали за внешний вид, после того, как она появилась в эфире шоу "Танцы со звездами". Многие пользователи отметили, что звезда переборщила с пластическими операциями. Свои негативные комментарии они писали под видео выступления Оксаны Марченко, которая, к слову покидает проект из-за травмы.На проект Ирина пришла поддержать давнюю подругу – Марченко.

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Знаменитости, Певица, Артистка, Ирина Билык, Сын Ирины Билык, Табриз.
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