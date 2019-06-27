Известная украинская певица объяснила, почему скрывает мужа

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности.
33-летняя артистка разместила на своей странице в Instagram пост, в котором призналась, что однажды она едва не потеряла любимого и с тех пор решила оберегать свое счастье от посторонних глаз.
"Почему я не показываю мужа!? Песня "Море" была написана много лет назад, когда мне, как воды, не хватало его любви. Мы уже встречались тогда, но я еще доверяла продюсерам и играла в грязные правила шоубиза. За неделю до нашего совместного отдыха в Испании вышла очередная обложка о "бурном романе Цибульской" с другим мужчиной. Любимый не выдержал, сказал, что больше не может ни с кем меня делить и ушел", - поделилась воспоминаниями певица.
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Чому я не показую чоловіка⁉️Пісня «Море» написалась багато років тому, коли мені, як води, бракувало його любові. Ми вже зустрічались тоді, але я ще довіряла продюсерам і гралась у брудні правила шоубізу. За тиждень до нашого спільного відпочинку в Іспанії вийшла чергова обкладинка про «бурхливий роман Цибульської» з іншим чоловіком. Коханий не витримав, сказав, що більше не може ні з ким мене ділити і пішов. На море ми не полетіли. Я сиділа в своїй задушливій квартирі і згадувала його дотики. Саме тоді народилася ця пісня і тоді я зрозуміла чим насправді ризикую, коли не слухаю своє серце. Тієї ночі я знайшла його і пообіцяла, що тепер наше щастя буде тільки нашим. Прем’єра завтра. Бережи своє #море p.s. Хочеш підглянути ? Тизер вже в сторіс #завтра #премєракліпу #цибульська #пісня
"На море мы не полетели. Я сидела в своей душной квартире и вспоминала его прикосновения. Именно тогда родилась эта песня и тогда я поняла что на самом деле рискую, когда не слушаю свое сердце. Той ночью я нашла его и пообещала, что теперь наше счастье будет только нашим", - отметила она.
До недавнего времени певица не показывала публике и своего сына Нестора. И только спустя четыре года решилась показать мальчика.