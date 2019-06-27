Известная украинская певица объяснила, почему скрывает мужа

Новости шоу бизнеса: Цибульская изредка публикует в соцсетях фотографии с мужем, однако всегда закрывает его лицо.

Украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, почему не показывает лицо своего мужа общественности.

33-летняя артистка разместила на своей странице в Instagram пост, в котором призналась, что однажды она едва не потеряла любимого и с тех пор решила оберегать свое счастье от посторонних глаз.

"Почему я не показываю мужа!? Песня "Море" была написана много лет назад, когда мне, как воды, не хватало его любви. Мы уже встречались тогда, но я еще доверяла продюсерам и играла в грязные правила шоубиза. За неделю до нашего совместного отдыха в Испании вышла очередная обложка о "бурном романе Цибульской" с другим мужчиной. Любимый не выдержал, сказал, что больше не может ни с кем меня делить и ушел", - поделилась воспоминаниями певица.

"На море мы не полетели. Я сидела в своей душной квартире и вспоминала его прикосновения. Именно тогда родилась эта песня и тогда я поняла что на самом деле рискую, когда не слушаю свое сердце. Той ночью я нашла его и пообещала, что теперь наше счастье будет только нашим", - отметила она.

До недавнего времени певица не показывала публике и своего сына Нестора. И только спустя четыре года решилась показать мальчика.