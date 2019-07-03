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Изменения в ГСН об Интернете в гостиницах вступят в силу осенью

Изменения в ГСН об Интернете в гостиницах вступят в силу осенью
13:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Норма о доступе к интернету в гостиничных номерах вступит в силу с 1 октября.

Изменения в государственные строительные нормы (ГСН) о проектировании подключения к скоростному интернету в гостиничных номерах и местах общего пользования вступят в силу с 1 октября 2019 года, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ.

"Свободный доступ к интернету в гостиницах, конечно, не новинка, однако, представьте, до сих пор в действующих нормах не было никаких требований по обустройству сети интернет и необходимых для этого устройств. Мы пересмотрели такие устаревшие нормы и в изменениях в ГСН предусмотрели, что в каждом номере должен быть доступ к интернету и телевидению", – цитируется в сообщении Минрегиона.

Он подчеркнул, что норма носит рекомендательный характер. При этом в каждом номере следует предусматривать не менее двух присоединительных устройств к интернету или телевидению.

В новых ГСН в каждый гостиничный номер проведут Интернет

Изменения в ГСН "Гостиницы" разработаны специалистами ПАО "КиевЗНИИЭП" и опубликованы в Информационном бюллетене Минрегиона №6/2019.

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Интернет, Гостиницы, ГСН, Строительные нормы.
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