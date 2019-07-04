Минрегион запретил садить деревья под окнами соседей

Новости Бизнеса: В новой усадебной застройке установлено минимальное расстояние от границы соседского участка, на котором разрешено высаживать деревья.

В новой редакции государственных строительных норм по градостроительству установлено минимальное расстояние от края земельного участка, смежной с соседской, на которой разрешено высаживать деревья или кусты. Норма касается только новой усадебной и дачной застройки и вступает в действие с 1 октября этого года.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Важный вопрос, который предлагают решить новые градостроительные ГСН "Планирование и застройка территорий"- конфликты и недоразумения между владельцами соседних участков, особенно, что касается высадки деревьев на смежной стороне. Чтобы не повторять сюжета "Кайдашевой семьи", новыми нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, граничащие с улицей, эти нормы не распространяются. Новые ГСН опубликовано и вступают в силу уже 1 октября ", - отметил он.

Согласно новым ГСН , расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов, должно составлять 1 м, до стволов деревьев - от 4 до 6 м в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра. Например, если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должна составлять не менее 4,5 метров, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Парцхаладзе отметил, что во избежание и провокации дополнительных конфликтных ситуаций владельцы смежных усадебных участков должны принимать необходимые меры. Например, подрезать ветви деревьев, чтобы те не мешали и не переходили на соседний земельный участок и тому подобное.

Новые ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планирование и застройка территорий" разработан Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Гипроград" имени Ю. Белоконя, уже опубликовано и официально вступают в силу 1 октября 2019 года.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.