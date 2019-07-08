Средняя площадь жилья на одного украинца выросла на 1,1 метр

Новости Бизнеса: За пять лет средняя площадь жилья, приходящаяся на одного украинца, выросла на метр - до 23,7 кв.м, когда в Европе на каждого жителя приходится 40 кв.м.

В течение последних пяти лет средняя площадь жилья, которая в среднем приходится на одного украинца, выросла на 1,1 квадратный метр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, опубликованную Государственной службой статистики Украины.

Так, в 2014 году на одного украинца приходилось в среднем 22,6 кв. м, а по итогам 2018-го этот показатель уже составляет 23,7 кв. м.

Так же в течение 5 лет выросла общая площадь жилого фонда в Украине: с 966,1 млн кв. м до 993,3 млн кв. м.

Добавим, что статистика приведена без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, по статистике на одного жителя Европы в среднем приходится 40 кв. м жилья. На сегодня в Украине существует огромная потребность в улучшении жилищных условий населения, а следовательно в возведении нового жилья.

Президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир считает, что ситуация исправится, если подтянуть покупательную способность украинцев.

"По моему мнению, если зарплаты человека будет хватать хотя бы на один квадратный метр, ситуация улучшится в разы. И люди будут с жильем, и застройщики при работе, и бюджет наполнен. Выигрывают все", - уверен президент "Киевгорстроя".

Изменить ситуацию может доступная ипотека, но ее пока на рынке нет. Поэтому застройщики ищут альтернативы и заключают партнерские программы с банками.

Например, все квартиры от "Киевгорстроя" можно купить за полную стоимость со скидкой 10-15%, в рассрочку на 16-36 месяцев или с помощью ипотечного кредита от трех банков. Взять деньги можно на срок от 1 до 20 лет. Таким образом, каждый человек может подобрать условия покупки конкретно под себя.

Несмотря на лояльные условия и уступки, найти покупателя с деньгами застройщикам не просто. Борьба за клиента толкает девелоперов к жесткой конкуренции. Выигрывают те компании, которые предлагают дружескую архитектуру, комплексную инфраструктуру и комфортную среду обитания для своих жителей.