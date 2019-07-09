Стоимость строительных работ в Украине за год выросла почти на 8%

Новости Бизнеса: В 2019 году строительные работы в Украине подорожали на 7,8 % по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Рост цен на строительно-монтажные работы в мае 2019 года относительно соответствующего месяца предыдущего года составляет 7,3%.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Государственной службы статистики Украины.

Работы по возведению зданий с мая прошлого года подорожали на 7,8%. В то же время цена на строительно-монтажные работы по возведению именно жилых зданий выросла на 9,2%.

Рост цен на строительство связан с целым рядом факторов. Как рассказали в пресс-службе крупнейшего столичного застройщика ХК "Киевгорстрой", дорожают строительно-монтажные работы (с начала года подорожание составило почти 15%), дорожают стройматериалы. Также повышается зарплата строителей. Кроме того, на стоимость "квадрата" влияет стоимость земли, прокладка и подключение к сетям, проектные и сопутствующие им работы.

Кроме того, постоянно растущий спрос провоцирует рост рыночных цен на столичном рынке жилья. В компании приводят данные, по разным оценкам, до момента введения столичного объекта строительства в эксплуатацию, как правило, распроданы до 90% квартир.

"Хотя, конечно же, многое зависит от застройщика, от расположения жилого комплекса и его характеристик. Но для большинства киевских новостроек - это абсолютно нормальный показатель", - пояснили в пресс-службе.

Поскольку других вариантов, куда можно надежно вложить деньги в Украине, практически нет, столичный рынок жилья и является той самой эффективной и чуть ли не единственной возможностью граждан.