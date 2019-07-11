В Украине начали освещать дороги с помощью солнечных батарей

Новости Бизнеса: Участок дороги государственного значения Знаменка-Луганск-Изварино отныне опеспечивается энергией от солнечных батарей.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") начало внедрять на дорогах освещение на солнечных батареях.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

В частности, в Кропивницкой области уже строят фундамент под опоры для установки автономного освещения на солнечных батареях. "Сейчас в работе более 60 объектов, в планах - дополнительно 30. Первоначально освещение установят на участках с наибольшим риском возникновения ДТП и на площадках габаритно-весового контроля. Освещение опасных зон, как для водителей, так и для пешеходов, уменьшает риск возникновения аварийно-транспортных происшествий, повышает общий уровень безопасности движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы начаты на недавно отремонтированной дороге государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, где у каждого пешеходного перехода будут установлены фонари.

"Все они будут питаться от солнечной энергии, соответствующей современным требованиям экологии и экономии ресурсов. Вскоре освещение появится и на трех основных площадках для взвешивания, работающих в области, - при въезде в Кировоградскую область на дороге Н-01 Киев-Знаменка, вблизи поселка Пантаевка на М-04 и около села Степное на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев", - сказано в сообщении.