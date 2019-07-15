В Украине начнут строить больницы по европейским стандартам

Новости Бизнеса: После обновления законодательной базы украинские больницы начнут строить по европейским стандартам.

Строительные нормы по проектированию медицинских учреждений в Украине, которые в последний раз менялись 15 лет назад, обновят, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.

По его словам, устаревшие нормы утратили актуальность, ведь "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".

Прежде всего пересмотрят нормы относительно: емкости больничных палат; комфорта в палатах и обеспеченности их санитарными комнатами; спецоборудование для палат; инклюзивности медучреждений; проектирования служебных помещений для персонала; устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания); рекуперации и вентиляции и тому подобное.