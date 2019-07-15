Скачать
Понедельник, 15.07.2019
У Зеленского планируют ликвидировать Министерство информполитики
У Зеленского планируют ликвидировать Министерство информполитики
Парада не будет: у Зеленского обнародовали указ о праздновании Дня независимости
Парада не будет: у Зеленского обнародовали указ о праздновании Дня независимости
У Реала появился свой "Месси" (Видео)
У Реала появился свой "Месси" (Видео)
В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса
В новом фильме о Бонде главную роль сыграет темнокожая актриса

В Украине начнут строить больницы по европейским стандартам

В Украине начнут строить больницы по европейским стандартам
17:32 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Бизнеса: После обновления законодательной базы украинские больницы начнут строить по европейским стандартам.

Строительные нормы по проектированию медицинских учреждений в Украине, которые в последний раз менялись 15 лет назад, обновят, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. 

"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.

По его словам, устаревшие нормы утратили актуальность, ведь "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".

Стоимость строительных работ в Украине за год выросла почти на 8%

Прежде всего пересмотрят нормы относительно: емкости больничных палат; комфорта в палатах и обеспеченности их санитарными комнатами; спецоборудование для палат; инклюзивности медучреждений; проектирования служебных помещений для персонала; устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания); рекуперации и вентиляции и тому подобное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Строительство, Больницы, Лев Парцхаладзе, Стандарты строительства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Переоборудование в Раде: нардепам в ближайшее время дадут "сенсорные кнопки"
02 Суд разрешил кандидату с гражданством Израиля участвовать в выборах
03 Порошенко: новая люстрация отвлекает от возврата во власть соратников Януковича
04 Порошенко: Наши пленные моряки могут быть освобождены до дня выборов
05 Порошенко: У нас есть кандидатура премьера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Завтра суд Амстердама объявит решение о возвращении &quot;скифского золота&quot;
Завтра суд Амстердама объявит решение о возвращении "скифского золота"
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.07 - 14.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Украинские десантники испытали новейший БТР-3ДА
Украинские военные испытали новейший БТР
Елена Зеленская трогательно поздравила свою дочь с днем рождения
Елена Зеленская трогательно поздравила свою дочь с днем рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь