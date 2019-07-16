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До конца года в Украине построят и реконструируют 277 школ и детсадов

До конца года в Украине построят и реконструируют 277 школ и детсадов
13:51 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Украине в текущем году за 2,5 млрд грн построят либо реконструируют почти 280 школ и детских садов.

В Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ сообщают, что финансирование проекта состоится за счет Госфонда регионального развития. 

"Уже одобрено финансирование 277 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов на сумму более 2,5 млрд грн", - сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Также в рамках реализации проектов предполагается внедрение нового образовательного пространства (НОП). 

"Это создание мотивирующего и креативного дизайна снаружи и внутри, проведение энергомодернизации - утепление фасада, замена окон, закупка необходимого современного оборудования или мебели, создание всех необходимых условий безбарьерного доступа и инклюзивного образования", - отметил Парцхаладзе. 

Он напомнил, что сейчас уже более 500 школ и детсадов в стране активно внедряют принципы НОП.

"Мы начинали с одной школы в селе Путровка Киевской области, а в прошлом году школ НОП в Украине было уже около 309. Сегодня уже более полутысячи школ и детсадов реализуют эти принципы! Это означает, что уже более 200 тысяч детей растут в совершенно других условиях благодаря НОП", - добавил чиновник. 

В целом уже одобрено финансирования из Госфонда регионального развития на реализацию 707 проектов регионального развития во всех областях, отметили в министерстве.

"Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и другие важные региональные проекты", - пояснил Парцхаладзе.

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В разрезе регионов – это: 22 проекта в Винницкой, 24 - в Волынской, 15 - в Днепропетровской, 51 - в Донецкой, 43- в Житомирской, 50 - в Закарпатской, 23 - в Запорожской, 52 - в Ивано-Франковской, 10 в Киевской, 1 - в Кировоградской, 41 - в Луганской, 52 - во Львовской, 5 - в Николаевской, 14 - в Одесской, 6 - в Полтавской, 22 - в Ровенской, 37 - в Сумской, 44 - в Тернопольской, 24 - в Харьковской , 31 - в Херсонской, 49 - в Хмельницкой, 16 – в Черкасской, 25 - в Черновицкой, 32 - в Черниговской областях и 9 - в Киеве.

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Строительство, Школы, Лев Парцхаладзе, Детсады, Новое образовательное пространство.
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