Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
В августе украинцев ожидает очередное снижение цены на газ
В августе украинцев ожидает очередное снижение цены на газ
Зеленский ожидает встречи с новым премьером Великобритании
Зеленский ожидает встречи с новым премьером Великобритании
Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
Honor официально представила смартфоны 9X и 9X Pro
Honor официально представила смартфоны 9X и 9X Pro

Минрегион: в Украине появятся "парковки" для детских колясок

Минрегион: в Украине появятся "парковки" для детских колясок
16:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Минрегион Украины планирует создание в общественных местах специально оборудованных стоянок для детских колясок.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ изучает возможность и инициирует внесение соответствующих изменений в государственные строительные нормы, чтобы в общественных местах проектировались специально оборудованные места для детских колясок.

Об этом сообщает пресс-служба министерства. 

Речь идет о таких общественные места как те, что расположены: у больниц, поликлиник, школ, детских садов, торгово-развлекательных центров и супермаркетов, кафе, ресторанов и других общественных заведений.

Как отметил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, окружающее пространство должно быть доступным и удобным для каждого, в том числе и для родителей с маленькими детьми в колясках.

"Если устроить в нашем общественном пространстве организованные места для парковки колясок - в первую очередь, у больниц/поликлиник, возле школ/детсадов, или магазинов, то это не нанесет особых трудностей владельцам, а для самих родителей будет особым удобством", - отметил он.

Минрегион обновит строительные нормы для ресторанов и кафе

Парцхаладзе добавил, что во многих странах Европы это работает "и мы должны заимствовать такой опыт".

Замминистра также отметил, что на сегодняшний день есть большой спрос в обществе на обустройство таких парковочных мест. Так, в ходе опроса, проведенного на Facebook-странице Парцхаладзе, большинство из 1700 пользователей согласились, что в Украине нужно как можно больше организованных "парковок" для детских колясок. 

Также они подчеркнули необходимость устройства достаточного количества комфортных общественных туалетов, которые были бы оснащены пеленальными столиками для младенцев.

Как напомнили в министерстве, необходимость устанавливать пеленальные столики для младенцев в общественных уборных и универсальных туалетов надлежащего количества уже содержится в ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений", которые действуют с 1 апреля 2019.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Строительство, Дети, Минрегион, Детские коляски, Парковки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Как сделать кофе полезнее: необычные добавки
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 23 июля в прозе
04 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Как можно узнать свою судьбу и будущее по дате рождения и имени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала 95% протоколов: кто проходит в Раду
ЦИК обработала 95% протоколов: кто проходит в Раду
Госдума РФ упростила украинцам получения вида на жительство
Госдума РФ упростила украинцам получения вида на жительство
На Сумщине обнаружили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны
На Сумщине обнаружили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны
Какая стоимость продуктов по состоянию на 23 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 23 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь