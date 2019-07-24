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Недвижимость ПриватБанка будет распродана на голландских аукционах

Недвижимость ПриватБанка будет распродана на голландских аукционах
14:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: ПриватБанк начнет продажу своей недвижимости через электронные торговые площадки.

ПриватБанк (Киев) начнет реализацию собственной недвижимости со скидками, а также на голландских аукционах через электронные торговые площадки LOT.PB и OpenMarket (ГП "СЕТАМ"), сообщила пресс-служба "СЕТАМ".

"В ближайшее время такие аукционы состоятся по объектам, согласованным правлением банка", – указано в сообщении.

Согласно ему, ПриватБанк выставит на продажу объекты собственного недвижимого имущества почти во всех регионах Украины.

"Снижение цен на недвижимость запланировано по большому количеству непрофильных активов для ускорения реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности банка", – отмечено в сообщении.

С начала 2019 года прибыль "ПриватБанка" рекордно возросла

В ПриватБанке уточнили, что кроме традиционных продаж планируется проведение торгов по голландской модели аукциона, которая предполагает понижение цены лота в ходе торгов.

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Недвижимость, ПриватБанк, Продажа недвижимости, СЕТАМ.
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