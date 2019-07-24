С начала года предприятия Украины произвели стоительных работ на 66 млрд грн

Новости Бизнеса: Объем выполненных с начала года строительных работ достиг 66 млрд грн.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июне 2019 года составил 66,0 млрд грн.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.

При этом 32,5 млрд грн приходится на строительство зданий из которых 14,5 млрд грн - возведение жилых зданий, а 18 млр грн - нежилых.

Напомним, недавно крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" сообщил, что в настоящее время на стадии строительства находятся 66 домов, а это 15 тыс. квартир. Кроме того, в этом году планируется запуск еще 4 проектов.

"Пусковой программой на этот год планируем ввод в эксплуатацию в Киеве около 500 тыс. кв. м. Это 23 дома на 6 тыс. квартир. А также 60 тыс. квадратных метров нежилых помещений.

Общий строительный задел компании составляет 70 проектов - 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности", - отметил глава правления - президент Игорь Кушнир.

Он также напомнил, что благодаря росту активов компании начато строительство новых масштабных проектов. Это ЖК "Урловская-1", ЖК "Урловская-2", ЖК "Итальянский квартал", ЖК "Медовый-1" и "Медовый-2".