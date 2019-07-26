В Минрегионе придумали, как защитить людей в случае реконструкции их жилья

Новости Бизнеса: В Минрегионе запустили новый законопроект, благодаря которому жителям устаревших "хрущевок" будут предоставлять новое жилье.

Согласно законопроекту Минрегиона о реновации устаревшего жилищного фонда, жителям устаревших домов будут предоставлять жилье в том же административном районе.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы ввели ряд обязательных требований, которые защищают интересы людей в случае реконструкции устаревшего жилья. Например, очень важно, - сначала должен строиться пусковой дом, куда переселяются жители из 2-3 старых домов, и только после этого устаревшее жилье сносится и на его месте строится новое", - отметил Парцхаладзе.

По его мнению, важно, чтобы люди оставались жить в своих же районах, к которым они привыкли, и продолжали пользоваться той же социальной инфраструктурой: школами, больницами и т.п.

Парцхаладзе добавил, что все эти требования предусмотрены новым законопроектом Минрегиона о реконструкции устаревшего жилого фонда Украины.