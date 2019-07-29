Общественные пляжи обустроят в соответствии с потребностями людей с инвалидностью

Новости Бизнеса: Минрегион разрабатывает изменения в госстройнормы о безбарьерном пространстве на пляжах.

В Минрегионе разрабатывают изменения в Государственные строительные нормы (ГСН) по благоустройству, согласно которым общественные пляжи должны быть обустроены соответствии с потребностями людей с инвалидностью, людей преклонного возраста и родителей с маленькими детьми.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе в Facebook.

"С 1 апреля в действие вступил новый ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений", который ввел создание обязательного безбарьерного пространства во всех общественных местах. В новом ГСН по благоустройству хотим прописать эти и другие конкретные требования к обустройству таких доступных выгод на пляжах, чтобы комфортно было каждому", - отметил он.

Парцхаладзе добавил, что украинские пляжи должны быть оборудованы специальными спусками в воду и удобными пандусами, дорожками и отдельными зонами для безопасного купания, где могли бы плавать люди с инвалидностью, люди преклонного возраста, родители с маленькими детьми.

По словам Парцхаладзе, обустраивать общественные пляжи указанными объектами будет необходимо при их реконструкции или проектировании.