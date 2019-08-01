Скачать
Четверг, 01.08.2019
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
В Минобороны заявили о полном финансировании армии
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Харлан - лучшая спортсменка месяца в Украине
Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения
Украинский режиссер снимет фильм о Зоне отчуждения

Минрегион усиливает требование к количеству женских туалетов

Минрегион усиливает требование к количеству женских туалетов
18:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Минрегион в новых ГСН удвоил количество женских туалетов в театрах и кинотеатрах.

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) об увеличении вдвое количества женских туалетов в театрах и кинотеатрах вступят в силу с 1 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ

"Увеличиваем в два раза количество женских туалетов в кинотеатрах и театрах. Уже с ноября начнут действовать соответствующие строительные требования из новой ГСН "Культурно-зрелищные и досуговые заведения", – цитируется в сообщении Минрегиона.

Согласно норме, количество санузлов определяется по расчетной вместительности заведений. По новым требованиям, в туалетах кинотеатров предусматривается один унитаз на 15 чел., в театрах – на 10 чел., тогда как ранее нормы требовали установку одного санприбора на 30 и 20 чел. соответственно.

Часть туалетов также должна быть доступна лицам с инвалидностью и маломобильному населению, а также включать пеленальные столики.

Изменения в ГСН об Интернете в гостиницах вступят в силу осенью

По сообщению пресс-службы, планируется изменить требования к количеству женских туалетов и в других ГСН о проектировании общественных заведений.

Кроме того, с 1 августа вступила в силу обновленные ГСН о проектировании туалетов для посетителей в новых и реконструированных супермаркетах и продовольственных магазинах площадью более 2,5 тыс. кв. м, а также о проектировании отдельных бытовых помещений и парковочных мест для работников торговых центров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Строительство, ЖКХ, Минрегион, Туалеты, ГСН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие поздравления с днем рождения на 1 августа в прозе
02 День ангела Евгении: значение имени и поздравления
03 Гороскоп на завтра, 1 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский обещает Смеле полноценный отопительный сезон
05 Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский уволил Хилько с поста главы УСБУ в Запорожской области
Зеленский уволил главу УСБУ в Запорожской области
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Юрий Луценко проводит совещание касательно судей ОАСК
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Встреча Кличко и Джулиани: что обсуждали
Звезду фильма &quot;Капитан Марвел&quot; подловили с новым молодым человеком
Звезду фильма "Капитан Марвел" подловили с новым молодым человеком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь