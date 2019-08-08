Требования по эвакуации из ТРЦ заработают с 1 ноября

Новости Бизнеса:Строительные нормы о безопасной эвакуации из культурно-развлекательных заведений в ТРЦ вступят в силу с 1 ноября.

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) с новыми требованиями к проектированию культурных и развлекательных заведений со зрительными залами в составе торгово-развлекательных центров (ТРЦ) для повышения безопасности эвакуации вступят в силу с 1 ноября, сообщила пресс-служба Минрегиона.

"Действующие нормы ГСН учитывают время эвакуации из кинотеатров только как из отдельно стоящих зданий. Поэтому в новых нормах прописаны четкие требования к длительности эвакуации людей из заведений, расположенных не только в отдельных зданиях, а и в ТРЦ", – сообщает пресс-служба Минрегиона.

Эксперты считают, это позволит сократить количество травм при эвакуации на четверть, говорится в сообщении.

Согласно изменениям, при проектировании культурных заведений в ТРЦ, например, кинотеатра, помещение должно быть организовано таким образом, чтобы время эвакуации составляло от трех до шести минут в зависимости от степени огнеупорности здания (І и ІІ степени – шесть минут, ІІІ-ІV – четыре минуты, V степень – 3 минуты).

Кроме того, необходимо учитывать пропускную способность эвакуационных выходов как зрительных залов, так и самого ТРЦ.

Новые ГСН В.2.2-16:2019 "Культурно-зрелищные и досуговые заведения", разработанные ПАО "КиевЗНИИЕП", заменят действующие ГСН от 2005 года.