Скачать
Четверг, 15.08.2019
Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского, дело Зайцевой&Дронова, отставка Хацкевича
Итоги 14 августа: Подготовительная группа, Кличко, визиты Зеленского, дело Зайцевой&Дронова, отставка Хацкевича
Протесты в Гонконге: Трамп задумался о личной встрече с Си Цзиньпином
Протесты в Гонконге: Трамп задумался о личной встрече с Си Цзиньпином
Суперкубок УЕФА: "Ливерпуль" обыграл "Челси"
Суперкубок УЕФА: "Ливерпуль" обыграл "Челси"
Самый дорогой проект в истории: Маск рассчитал стоимость постройки города на Марсе
Маск рассчитал стоимость постройки города на Марсе

Минрегион хочет начинать реконструкцию "хрущевок" по согласию 75% жильцов

Минрегион хочет начинать реконструкцию "хрущевок" по согласию 75% жильцов
06:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Минрегионе рассказали, как будут реконструировать "хрущевки".

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает реконструировать "хрущёвки" с согласия не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала или микрорайона.

Соответствующие изменения предусматривает разработанный министерством законопроект, передает "Радио Свобода".

"Сегодня в действующем законе 2006 года о реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть, отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживают это решение. Это не совсем правильно", – рассказал заместитель министра Лев Парцхаладзе.

По его словам, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5.

"То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", – считает чиновник.

Как ввести в эксплуатацию частный дом: разъяснение Минрегиона

Разработанный министерством законопроект предусматривает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только до пяти этажей.

Согласно документу, если владельцы квартир, несмотря на согласие более 75% жителей отказываются покидать дом, отселение происходит в принудительном порядке по решению суда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минрегион, Реконструкция, Лев Парцхаладзе, Реновация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
03 Хорошее зрение: назван полезный напиток для глаз
04 Кличко против Богдана: мэр Киева свидетельствовал в НАБУ
05 Партия Порошенко настаивает на пропорциональности квот в комитетах Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
Луценко о задержании Грымчака: Стыдно за него
Индекс Dow Jones за день упал более чем на 3%
Индекс Dow Jones за день упал более чем на 3%
РФ перебросила к границе с США два стратегических бомбардировщика
РФ перебросила к границе с США два бомбардировщика
Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
Рецепт дня: перец, фаршированный колбасой и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь