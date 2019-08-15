Минрегион хочет начинать реконструкцию "хрущевок" по согласию 75% жильцов

Новости Бизнеса:В Минрегионе рассказали, как будут реконструировать "хрущевки".

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает реконструировать "хрущёвки" с согласия не менее 75% владельцев квартир и другого недвижимого имущества в пределах квартала или микрорайона.

Соответствующие изменения предусматривает разработанный министерством законопроект, передает "Радио Свобода".

"Сегодня в действующем законе 2006 года о реконструкции устаревшего жилья прописано обязательное согласие 100% жильцов дома. То есть, отказ даже одного жителя, который прописан в квартире такого дома, исключает возможность проведения реконструкции. Даже если все остальные жители полностью поддерживают это решение. Это не совсем правильно", – рассказал заместитель министра Лев Парцхаладзе.

По его словам, коэффициент возмещения за старое жилье составляет 1,5.

"То есть при переезде в новый дом вам должны дать квартиру на 50% больше. Это стало основной причиной того, что реновация устаревшего жилья в Украине так и не смогла начаться на практике", – считает чиновник.

Разработанный министерством законопроект предусматривает возможность осуществления реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только до пяти этажей.

Согласно документу, если владельцы квартир, несмотря на согласие более 75% жителей отказываются покидать дом, отселение происходит в принудительном порядке по решению суда.