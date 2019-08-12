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Как ввести в эксплуатацию частный дом: разъяснение Минрегиона

Как ввести в эксплуатацию частный дом: разъяснение Минрегиона
15:37 Сегодня Телеграф Минрегиона Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Минрегионе разъяснили процедуру введения в эксплуатацию частного дома.

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предоставили разъяснения о том, какие шаги нужно сделать для ввода в эксплуатацию частного дома.

Соответствующий алгоритм действий сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Как ввести в эксплуатацию частный дом, построенный в соответствии с требованиями действующего законодательства? Речь идет об индивидуальных (усадебных) жилых домах до 500 кв. м, садовых дачных домах не выше 2-х этажей (без учета мансардного этажа) до 500 кв. м и хозяйственных строениях и сооружениях, гаражах, элементах благоустройства и озеленения земельного участка, которые были построены по строительному паспорту и по которым было подано уведомление о начале строительных работ ", - отметил он.

Следовательно, первым шагом, который нужно сделать владельцу - получить техпаспорт на дом.

"Для получения техпаспорта можно обратиться к юридическому лицу или частному лицу-предпринимателю, предоставляющих услуги, связанные с созданием архитектурных объектов, и заключить договор. Обязательное условие - такие лица должны пройти профессиональную аттестацию и иметь квалификационный сертификат на право проводить техническую инвентаризацию ", - сказал Парцхаладзе.

Специалист должен провести техническую инвентаризацию, сверить данные строительного паспорта на дом и перенести их в техпаспорт, заметив при этом все изменения.

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Второй шаг - подача декларации. Необходимо подать экземпляр заполненной декларации о готовности дома к вводу в эксплуатацию в местное структурное подразделение Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ, - ред.), или через местный ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг, - ред.), или направив направления заказным письмом с описью вложений.

"Местное подразделение ГАСИ рассматривает документы в течение 10 рабочих дней с момента ее подачи. Это бесплатно. Обязательный элемент регистрации декларации о готовности объекта к эксплуатации - запись в техническом паспорте объекта "введен в эксплуатацию", - подчеркнул Парцхаладзе.

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Еще одним важным этапом является присвоение адреса.

"Раньше этот вопрос решался органами местной власти по своему усмотрению. Следовательно, не было четкой процедуры присвоения адресов и по срокам это занимало не менее месяца! С 1 июля этого года действует временный экспериментальный порядок присвоения адресов, который предусматривает возможность присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества на безвозмездной основе", - пояснил замминистра.

Это можно сделать:

  • при получении строительного паспорта застройки земельного участка или градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка;
  • после получения документа, который дает право на выполнение строительных работ;
  • после принятия объекта в эксплуатацию.

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Если адрес присваивается после ввода дома в эксплуатацию, необходимо подготовить следующие документы:

  • заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию права собственности или права пользования земельным участком;
  • заполненную декларацию о готовности объекта к эксплуатации;
  • копию геодезической съемки участка (получить ее можно, обратившись в территориальное отделение Госгеокадастра, или в соответствующее структурное подразделение в органе местного самоуправления);
  • заверенную (нотариусом или организацией, выдавшей оригинал) копию техпаспорта.

"Обратиться необходимо в местный ЦПАУ, или непосредственно в орган местного самоуправления по месту нахождения дома. Решение о присвоении адреса принимает орган местного самоуправления в течение 5-ти рабочих дней. Бесплатно ", - подытожил Парцхаладзе.

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Минрегион, Лев Парцхаладзе, Частные дома.
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