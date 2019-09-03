Герус рассказал о своем первом законопроекте

Новости Бизнеса:Герус инициировал законопроект, который поможет избежать "придуманных" платежей при оформлении сделок с недвижимостью.

Глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предложил свой первый законопроект, вносящий изменение в налоговый кодекс таким образом, чтобы с помощью создания Единой базы отчетов про оценку имущества, сделать невозможным взимание искусственно придуманных платежей при оформлении сделок с недвижимостью, написал он в Facebook.

"Первый мой законопроект, чтобы при оформлении сделок с недвижимостью украинцы не платили несправедливые и искусственно придуманные платежи каким-то схемным "прокладкам" (подставным фирмам – Ред.)", - написал он.

По его словам, такой принцип будет закладываться и во все другие его законодательные инициативы.

"Такая же логика будет во всех моих законодательных инициативах. Не символизм, не политические лозунги, а решения, которые имеют положительный практический эффект для резидентов Украины", - отметил Герус.

Согласно опубликованному им фрагменту законопроекта, доход от продажи объекта недвижимости будет определяться исходя из цены, указанной в договоре купле-продаже, но не ниже рыночной стоимости такого объекта в Единой базе отчетов про оценку.

Единая база отчетов про оценку государственная автоматическая система, которая содержит в себе базу данных и модуль электронной проверки результата оценки объекта недвижимости на соответствие рыночным ценам на подобные объекты.

Собственником такой системы будет Фонд государственного имущества.