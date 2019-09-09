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Свалки по-новому: В Украине пересмотрят ГСН по проектированию полигонов для мусора

Свалки по-новому: В Украине пересмотрят ГСН по проектированию полигонов для мусора
15:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Полигоны для мусора в Украине будут строить по-новому.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) намерено пересмотреть государственные строительные нормы (ГСН) относительно проектирования полигонов бытовых отходов, в частности, планируется ввести ряд современных решений и технологий обращения с бытовыми отходами, которые используются во всем цивилизованном мире и направлены на улучшение экологической ситуации на планете.

Об этом заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе сообщил на своей странице в Facebook.

"Переполненные мусорные свалки - сегодня большая проблема для Украины. И здесь речь идет не только об ужасном зловонии, которые они создают. В случае халатного отношения и неправильного обращения с отходами на полигонах, использовании неэффективных технологий хранения мусора, эти территории становятся не просто непригодными для любой жизнедеятельности, но и могут нести большую угрозу нашей жизни, провоцировать экологическую катастрофу - заражение почвы и воздуха от опасных веществ и газа, которые выделяются в результате гниения этого мусора", - отметил он.

Парцхаладзе сообщил, что уже имеется ряд прогрессивных идей - предложений, которые планируется внести в новые строительные нормы, чтобы полигоны проектировались безопасными и с учетом современных возможностей и решений.

По словам чиновника, в новых нормах планируется прописать: требования об обязательной рекультивации полигона после его заполнения, что создаст безопасное и приятное окружающей среды в местах, где ранее располагались полигоны.

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Также, будет прописано обязательное устройство радиационного контроля; новые подходы к расчетам объемов образования биогаза на полигонах для возможности использования альтернативных источников энергии; расширение мест применения искусственных противофильтрационных экранов и четкие требования к определению объемов фильтрата на прилегающей территории полигона, что минимизирует риски возникновения экологических проблем и заражения воды и почвы.

Кроме этого, будут прописаны четкие требования к высоте полигонов, его уклонов, расположению дорог и трасс, размещению промышленных и других бытовых отходов на полигонах.

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Свалки, Минрегиона, ГСН, Мусорные полигоны.
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