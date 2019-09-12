В течении 5 лет жилой фонд Украины модернизируется на 10%

Новости Бизнеса:По прогнозам Фонда энергоэффективности в следующие пять лет жилой фонд Украины будет модернизирован.

Выполнение программы Фонда энергоэффективности, который начал принимать заявки на софинансирование энергоэффективных мер в многоквартирных домах позволит за пять лет модернизировать 10% жилого фонда в Украине. Об этом во время круглого стола заявила глава Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну.

"В стратегии развития Фонда мы рассчитали приблизительные показатели результативности. До 2023 года, это срок действия нашей программы, будет реализовано почти 9 тысяч проектов, до 2025 года будет реализовано свыше 16 тысяч проектов в рамках программы Фонда энергоэффективности", - сказала она.

По словам главы Фонда, около 80% жилого фонда в Украине требуют полной модернизации.

"Темпы Фонда говорят о том, что если действительно сработает этот сценарий, то нам удастся модернизировать около 10% жилого фонда. На самом деле это очень амбициозные цели. Потому что аналогичные Фонды в европейских странах реализовывали за такое же время только 5-6%", - отметила она.

Головатюк-Унгуряну пояснила, что реализация данной программы также позволит существенно сократить объемы использования газа, что приблизит Украину к энергонезависимости.

"Когда мы говорим об экономии энергии, то мы посчитали, что сокращение потребления природного газа за 5 лет будут достигнута экономия 1,4 млрд кубометров газа. Мы посчитали, что за 20 лет работы это может быть и 9 млрд кубов сэкономленного газа и соответственно также сокращение выбросов СО2", - добавила глава Фонда.

Фонд энергоэффективности с 3 сентября через банковские отделения начал принимать заявки на финансирование ОСМД. Первые 300 заявок получат до 70% финансовой компенсации на проекты по энергомодернизации в многоквартирных домах.

21 августа государственный Фонд энергоэффективности и государственный "Укргазбанк" подписали первое соглашение о финансовом партнерстве в рамках масштабных проектов по комплексной энергомодернизации жилья украинцев.