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Жилье для военных за 5 лет: активисты разработали интересную концепцию

Жилье для военных за 5 лет: активисты разработали интересную концепцию
15:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Общественные активисты разработали концепцию обеспечения жильем всех военнослужащих в течение 5 лет.

Об этом сообщил председатель правления общественной организации "Доступное жилье - Киев" Евгений Пинчук.

"Мы разработали концепцию, которая предусматривает два основных источника для закрытия жилищной очереди на протяжении пяти лет. Мы предлагаем это сделать путем привлечения бюджетных средств, использования механизмов государственно-частного партнерства", - сказал он, добавив, что в случае сохранения существующей системы закупки жилья очередь на получение будет расти.

Пинчук отметил, что на данный момент не менее 120 тыс. сотрудников силовых структур стоят в очереди на получение жилья.

"Плюс МВС, СБУ и другие военнослужащие, которых государство должно обеспечить жильем, то получится не менее 120 тыс. человек. Из этого количества 48 тыс. военнослужащих Минобороны. Очередь будет расти, так как люди получили статус участника АТО и могут претендовать на получение квартиры", - сказал он.

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Пинчук отметил, что последние годы государство выделяет около 700 квартир в год.

"Самым масштабным был 2006 год. Тогда было обеспечено более 5 тыс. квартир. С того момента уровень обеспечения жильем понижался", - подчеркнул он.

По словам Пинчука, чтобы закупить квартиры по себестоимости для 48 тыс. человек, необходимо минимум 26,4 млрд грн.

"При нынешнем уровне финансирования – 850 млн грн - необходимы десятилетия. Поэтому мы и разработали концепцию. Она предусматривает, что государство будет выделять 1 млрд в год. В итоге получится 5 млрд за пять лет. Остальную часть средств предполагается взять путем создания Военно-финансовой строительной компании, которая будет работать на условиях государственно-частного партнерства", - сказал он.

Пинчук отметил, что таким образом Минобороны сможет получать 50% квартир дома по себестоимости.

Кроме того, по его словам, вместе с внедрением новых механизмов обеспечения жильем необходимо бороться с коррупцией.

"Несколько дней назад закончилась проверка Госаудиторской службой деятельности Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины. Нам удалось получить его результаты. Также мы получили справку относительно планов по приобретению жилья для военнослужащих на следующий год. Из этих документов ясно, что аудит прикрывает деятельность неких лиц Главного квартирно-эксплуатационного управления", - сказал он, добавив, что Минобороны закупает жилье выше рыночной стоимости.

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"Мы обращались еще до проверки Госаудитслужбы. Мы просили, чтобы они проверили завышение цены. Например, обычный человек покупает квадратный метр за 500 долларов, а Минобороны оптом покупает за 800 долларов. При собственном строительстве Минобороны похожая ситуация. Например, дом сметной стоимостью 38 миллионов. По документам потрачено 28 миллионов. Приезжаешь на место, а там ничего нет. То есть простая инвентаризация незавершенного строительства покажет, что есть коррупционные нарушения", - отметил Пинчук.

Ранее в Минобороны заявляли, что в этом году на строительство и реконструкцию жилья и казарм для военнослужащих предусмотрено 3,106 млрд грн. 

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СБУ, Жилье, МВС, Евгений Пинчук, Доступное жилье - Киев.
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