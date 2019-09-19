Фонд гарантирования устроил распродажу квартир в центре Киева

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пять квартир ликвидируемого банка "Хрещатик", находящихся в центре Киева.

Как сообщается на сайте фонда, квартиры находятся в доме по ул. Прорезная, 11, который состоит в перечне объектов культурного наследия столицы.

Трехкомнатные квартиры реализуются отдельными лотами. Площадь первой квартиры составляет 87,3 квадратных метра, а стартовая цена – 3,39 млн грн. Площадь второй - 92,1 квадратных метра, стартовая цена – 3,59 млн грн.

Двухкомнатные квартиры под номерами 5, 6 и семикомнатная квартира под номером 44 объединены в один лот в связи с проведенной в них реконструкцией. Общая площадь квартиры №5 - 69,6 квадратных метра, квартиры №6 - 66,9 квадратных метра, квартиры №44 - 184,1 квадратных метра. Стартовая цена лота – 12,46 млн грн.

Также сообщается, что квартиры выставлены на открытые торги по "голландской" модели, которые пройдут 4 октября в системе ProZorro.

Национальный банк 19 июня 2019 года повторно принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик". Регулятор признал банк неплатежеспособным в апреле 2016 года, однако спустя два месяца - в июле - клиенты банка инициировали судебное разбирательство относительно правомерности этого решения. В конце мая текущего года Верховный суд Украины подтвердил правомерность решения НБУ о выведении банка с рынка.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Ключевыми владельцами финучреждения были: гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская городская госадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.