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Цены на квартиры упадут: детали отмены паевого взноса

Цены на квартиры упадут: детали отмены паевого взноса
17:25 Сегодня Телеграф ubr.ua Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Противники идеи предупреждают: отмена паевого сбора обернется инфраструктурной катастрофой.

Рада решила отменить паевой взнос, который местные органы самоуправления брали с застройщиков на развитие городской инфраструктуры. 11 сентября депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект №1059.

Когда документ будет окончательно принят в парламенте и подписан Президентом, девелоперам не придется заключать с властями соглашение об уплате определенного процента от сметнойстоимости всего проекта в бюджет. В настоящий момент городские власти могут потребовать от застройщика до 4% в случае с жилыми домами, и до 10%, если речь идет о коммерческой недвижимости.

По мнению авторов и сторонников законопроекта, механизм паевого взноса является устаревшим и коррупционным. А деньги, которые должны в теории идти на транспортно-инфраструктурные и социальные объекты, в итоге оседают в карманах местных чиновников. Кроме того, он препятствует привлечению дополнительных инвестиций. Особенно, когда речь идет о возведении крупных коммерческих нежилых объектов: 10-процентный сбор значительно увеличивает срок окупаемости проекта.

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По замыслу реформаторов, отмена взноса позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business. А повышение всего на 1 позицию в нем позволит привлечь в экономику до $600 млн инвестиций.

"Паевое участие было придумано, чтобы строить инженерию, делать школы или садики, но никто этим не занимается: не подводит воду, газ, канализацию. А на строительство социальной инфраструктуры было потрачено всего около 1% из этих средств. Это говорит о том, что налог не работает", – рассказал UBR замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе, поддерживающий отмену паевого взноса.

С чиновником солидарен глава Совета директоров Конфедерации строителей Украины (КСУ) Александр Ротов.

"Паевой взнос появился в Украине в кризисное время, когда необходимо было решать комплексные инфраструктурные проблемы общин – подведение/обновление сетей, которые изношены более чем на 80%, строительство школ, больниц, спорткомплексов и другой социальной инфраструктуры".

В реальности же, по словам Ротова, механизм не смог этого обеспечить.

"Более того – структура рынка с тех пор радикально изменилась. Сегодня, подводя сети, строя трансформаторные подстанции, застройщик увеличивает капитализацию монополистов, а не общины. Хотя реновация и развитие инфраструктуры заложены в тарифы, которые оплачивает потребитель", – говорит глава КСУ.

Сама идея отменить паевой взнос, впрочем, отнюдь не нова. Законодатели пытались сделать это начиная с 2016 года, однако сторонникам сохранения паевого взноса удавалось блокировать законопроект. Они настаивают на том, что получаемые от застройщиков взносы составляют значительную часть бюджета на развитие.

"Доходы Киева от паевого участия – одна из самых крупных статей дохода специального фонда. Город получает от него больше чем от рекламы, приватизации земли и имущества вместе взятых. Эти доходы являются основой для бюджета развития: капитальных расходов на ремонт дорог и строительство школ и детских садов", – писал еще в 2017 году Леонид Антоненко, глава комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

По оценкам замглавы КГГА Николая Поворозника, в 2017-2018 годах в казну столицы поступило 1 млрд. 336 млн грн. паевых взносов от застройщиков. И хотя полученная в прошлом году сумма составила всего 1% от общего бюджета столицы, она сформировала более половины спецфонда бюджета на развитие Киева.

Всего же за 2018 год все органы местного самоуправления Украины суммарно получили 1,6 млрд. гривен от паевого участия застройщиков в развитии транспортно-инфраструктурных и социальных проектов.

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Однако некоторые чиновники убеждены, что местные власти слишком много внимания уделяют этому вопросу. И добавляют: на местах достаточно инструментов, чтобы компенсировать бюджетные потери от отмены паевого взноса.

"Местным органам власти было предложено в рамках децентрализации забрать и полномочия, и деньги. Ровно в шесть раз бюджеты местных органов власти увеличились – с 50 млрд грн. до 300 млрд грн. Существует налог на недвижимость. Они спокойно могут его эффективно использовать для того, чего не хватило в бюджете. Поэтому потеря средств от паевого взноса – не аргумент", - заверил Парцхаладзе.

Противники сбора настаивают, что данный механизм фактически является "легальной взяткой" с девелопера. За взносом даже закрепилось неформальное название "налог на инвестиции". Суть претензий застройщиков к паевому механизму сводиться к тому, что заплаченные деньги в итоге поступали в общую городскую копилку. Кроме того, множество вопросов возникает и к механизму определения ставки взноса.

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Жилье, Минрегион, Лев Парцхаладзе, Паевой взнос.
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