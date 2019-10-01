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Минрегион внес изменения в строительные нормы

Минрегион внес изменения в строительные нормы
13:56 Сегодня Телеграф ubr.ua Фото: Facebook

Новости Бизнеса:В Украине разрешили строить многоэтажки со свободной планировкой.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ опубликовало новые изменения в государственных строительных нормах, которые коснулись строительства и реконструкции жилых домов высотой до 100 метров включительно. Они заработают с декабря 2019 года. Предыдущий раз требования к застройщикам обновлялись в 2005 году и, по мнению чиновников, содержали ряд устаревших пунктов, исправленных в новой редакции.

Из всех улучшений можно выделить пять ключевых:

  • Повышение энергоэффективности домов до класса "C", которые будут обеспечивать до 40% экономии энергии.

  • Отмена обязательств по установке в квартирах радиоточек при сохранении их в помещениях дежурного персонала.

  • Обязательная установка лифта в домах с 4-я и более этажами, как рекомендация - с третьего.

  • При условии соблюдений противопожарных и других технических требований, в новых постройках допускается размещение общественных заведений выше третьего этажа.

  • Замена обязательной покомнатной планировки при проектировании на более свободную, в частности, допускающую создание кухонь-ниш.

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Кроме того, документ содержит ряд указаний, ужесточающих требования по пожарной безопасности, регулирующих нормы инсоляции при постройке летних помещений (балконов, лоджий), а также вводит ряд мелких уточнений. Как, например, использование бесчердачной крыши в покрытии мансард, террас, двууровневых квартир на верхних этажах, и - для творческих мастерских художников и архитекторов.

В целом, по мнению экспертов, утвержденные нормы и так соблюдались большинством киевских застройщиков, за исключением ряда проектов с заведомо низкой стоимостью жилья от 10 тысяч гривен за квадратный метр, а ввести их в практику стоило лет 10-15 назад.

"Нормальные застройщики все те вещи, которые сейчас разрешили обновленные ГСНы, и так делали - кто-то через согласование отклонений от действующих норм, кто-то менее легально", - рассказал UBR СEO и управляющий партнер девелоперской компании DC Evolution Андрей Рыжиков.

Касательно повышения обязательного класса энергоэффективности эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий, считает, что для недобросовестных застройщиков его соблюдение не станет большой проблемой.

"С точки зрения технологии поклеить пенопласт по газоблоку - недопустимо, однако наши ГСН это допускают. Это дешево и эффективно с точки зрения утепления, а то, что фасады горят - момент второстепенный. Есть множество вещей, которые в строительных нормах не прописаны, но которые спокойно можно обойти", - сказал он UBR.ua.

Впрочем, новоселы куда более требовательны, и стараются искать на рынке жилья недвижимость с классом энергоэффективности B и A, отмечает Рыжиков: "Кроме того, что такое жилье теплое зимой и прохладное летом, деньги, вложенные в термоизоляцию здания, при эксплуатации окупаются за 3-5 лет. То есть на самом деле это инвестиционная штука".

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Между тем, бывший заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе согласился, что введенные еще при его работе нормы не так актуальны для Киева, однако в регионах, где качество строительства гораздо ниже, их необходимо было сделать обязательными.

"Да, многие добросовестные застройщики, которые заинтересованы в продажах, делают качественное жилье. Безусловно, кто сейчас купит квартиру в пятиэтажном доме без лифта? Однако данную меру необходимо сделать обязательной, в связи с чем мы внедряем типовые проекты", - объяснил он.

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Строительство, Минрегион, Многоэтажка.
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