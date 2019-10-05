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Цены на частные дома в столице рухнули: в чем причины

Цены на частные дома в столице рухнули: в чем причины
17:38 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В Киеве рекордно подешевели частные дома.

Стоимость частных домов в городской черте Киева снизилась до многолетнего минимума.

Об этом UBR.ua рассказал эксперт по недвижимости портала DOM.RIA Анатолий Топал. Фактически, сейчас можно приобрести коттедж в столице по цене 2006 года.

"Только за последних пять месяцев частные дома в Киеве в сегменте эконом и комфорт подешевели на 10–12%", – говорит Топал.

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Отдельный дом с участком от 5 до 8 соток в территориальных границах Киева уже можно купить за $70–90 тыс. Как правило, это жилье постройки 60-80-х годов прошлого века, часто с косметическим ремонтом и всеми коммуникациями, включая центральное водоснабжение и канализацию.

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Эксперты объясняют падение цен несколькими факторами:

  • Обеспеченным покупателям такое жилье малоинтересно. Они предпочитают современные дома в коттеджных городках и таунхаусах с максимально развитой инфраструктурой и более благоприятной социальной средой.
  • Полноценная реконструкция такого дома обходится дороже, чем постройка нового. К тому же, покупатели коттеджей зачастую четко понимают, чего хотят. А потому предпочитают сразу строить дом под свои потребности, а не возиться со сложным ремонтом, связанным с массой ограничений.
  • Киевский рынок недвижимости притих на фоне курсовых колебаний.

Вместе с этим, аналитики прогнозируют, что такая ситуация может продлиться недолго. Уже с весны 2020 года цены могут пойти вверх.

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Киев, Анатолий Топал, Частные дома, Цены на дом.
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